Braunschweig bleibt in Rückrunde sieglos, Düsseldorf rettet Punkt

Enges Duell: Ondrej Petrak (l.) und der 1. FC Nürnberg vermasseln Mirko Boland und Eintracht Braunschweig die Rückkehr an die Tabellenspitze.

München - Eintracht Braunschweig kommt in der Rückrunde der 2. Liga nicht in Tritt und muss sich in Nürnberg mit einem Punkt begnügen. Auch Düsseldorf und der FCK teilen die Zähler.

Eintracht Braunschweig hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Beim 1. FC Nürnberg verspielten die Niedersachsen einen 1:0-Vorsprung und mussten sich am Ende mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Am anderen Ende der Tabelle verkürzte der Vorletzte Erzgebirge Aue durch ein torloses Remis im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze. Dafür hat die Negativ-Serie von Fortuna Düsseldorf weiterhin Bestand: Im Heimspiel gegen den den 1. FC Kaiserslautern kam die Fortuna nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Die Düsseldorfer warten bereits seit sieben Spielen auf einen Erfolg.

