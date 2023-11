Eintracht-Coach Toppmöller enttäuscht nach Niederlage gegen Stuttgart: „Zweiter Nackenschlag war zu viel“

Von: Sascha Mehr

Am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga verliert Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Trainer Dino Toppmöller äußerte sich nach der Partie.

Update vom 25. November, 22.17 Uhr: Dino Toppmöller äußerte sich nach der Niederlage gegen den VfB Stuttgart: „Unsere Leistung in der ersten Hälfte war gut, wir haben den VfB vor Probleme gestellt. Da hatten wir eine gute Energie auf dem Platz und haben es nach dem Rückstand lange gut gemacht. Wir hatten viele hohe Ballgewinne, haben nach vorne ordentlich gespielt und haben verdient den Ausgleich gemacht. Dann waren wir eigentlich am Drücker, bekommen aber mit dem Pausenpfiff das zweite Gegentor. Dieser zweite Nackenschlag war heute einer zu viel für uns. Daraus müssen wir lernen.

Eintracht-Cheftrainer Dino Toppmöller. © IMAGO/Jan Huebner

„Wenn du gegen so einen Topgegner, der spielerisch unser stärkster Gegner bislang war, so dominant bist, musst du daraus mehr Kapital schlagen und dich belohnen. Wir hatten viele Ungenauigkeiten, technische Schwierigkeiten und uns ist insgesamt zu wenig eingefallen. Wir haben es mit Umstellungen versucht. Es war insgesamt nicht genug von uns, um den VfB noch einmal in Bedrängnis zu bringen. Insgesamt war es ein unglücklicher Spielverlauf“, so der SGE-Coach weiter.

Erstmeldung: Frankfurt – Das Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart steigt am Samstag, 25. November 2023, um 18:30 Uhr in Frankfurt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart wird nicht live im Free-TV übertragen .

zwischen im . Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Frankfurt startet am Samstag, 25. November 2023 , um 18.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

In der Fußball-Bundesliga steht der 12. Spieltag an und Eintracht Frankfurt empfängt im heimischen Waldstadion den VfB Stuttgart. Keine einfache Aufgabe für die Mannschaft von Cheftrainer Dino Toppmöller, denn die Schwaben sind das Überraschungsteam der Bundesliga und stehen in der Spitzengruppe der Tabelle.

Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart: Wer holt sich den Sieg?

„Alle Länderspielfahrer haben die Spiele gut verkraftet und sind gut gelaunt zurückgekehrt. Mit den Jungs, die hiergeblieben sind, hatten wir einen guten Mix aus freien Tagen und sehr guten Trainingseinheiten mit viel Intensität und einem guten Fokus. Freitag steht die Aktivierung an, und dann freuen wir uns alle auf das Spiel am Samstag“, sagte Eintracht-Coach Toppmöller auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfB Stuttgart.

„Stuttgart ist die Mannschaft, die aktuell die beste Form mitbringt und eine tolle Saison spielt. Wir werden ans absolute Limit gehen müssen. Der VfB hat sehr gute Abläufe und exzellente Spieler in der Offensive und sich auch in der Defensive Stabilität erarbeitet. Es ist eine klare Handschrift vom Trainer zu erkennen. Auf uns wartet eine große Herausforderung“, so der SGE-Cheftrainer weiter.

Eintracht Frankfurt trifft auf den VfB Stuttgart. © IMAGO/Noah Wedel

Definitiv ausfallen wird Abwehrspieler Koch, wie Toppmöller bestätigte: „Bei Robin Koch gibt es noch keinen neuen Stand. Wir brauchen Geduld, am Samstag wird er noch nicht spielen. Bei Sebastian Rode ist es ähnlich. Er befindet sich im Aufbauprozess und ist vorerst keine Option.“ (smr)