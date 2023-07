Eintracht-Duo auf Abstellgleis

Von: Sascha Mehr

Zwei Spieler werden nicht mit Eintracht Frankfurt ins Trainingslager reisen. Das Duo steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel.

Frankfurt – Nach etwas mehr als zwei Wochen harter Vorbereitung geht es für Eintracht Frankfurt vom 23. bis 28. Juli ins Trainingslager nach Windischgarsten. Cheftrainer Dino Toppmöller will mit seiner Mannschaft intensiv arbeiten und die Grundlage für eine erfolgreiche Saison legen.

Ragnar Ache Geboren: 28. Juli 1998 (Alter 24 Jahre), Frankfurt am Main Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt fährt ins Trainingslager

„Wir werden hart arbeiten, um fit und bereit für die neue Saison zu sein“, sagte Jesper Lindström vor dem Trainingslager in Windischgarsten, wo Eintracht Frankfurt zum bereits fünften Mal nach 2012, 2015, 2019 und 2022 zu Gast ist. Jeweils zwei Einheiten sind bis einschließlich Donnerstag geplant. „Die Vorbereitung ist recht kurz, wir müssen versuchen, relativ viel Input in diese Zeit zu geben“, so Toppmöller.

Nicht mit dabei sein werden zwei Spieler, die keine Zukunft mehr haben bei Eintracht Frankfurt. Wie der Verein mitteilte, werden Jerome Onguene und Ragnar Ache nicht mit nach Windischgarsten fahren. Beide Spieler bestreiten auch nicht das Testspiel bei der SG Barockstadt Fulda, einen Tag vor dem Start nach Oberösterreich.

Ragnar Ache (l.) und Jerome Onguene stehen vor dem Abgang bei Eintracht Frankfurt. © Imago

Ache und Onguene waren in der vergangenen Saison jeweils ausgeliehen, um Spielpraxis zu erlangen. Stürmer Ache zog es in die 2. Bundesliga zur SpVgg Greuther Fürth. Nach Startschwierigkeiten spielte er eine sehr ordentliche Saison, in 32 Zweitligaeinsätzen kam er auf sieben Treffer und vier Vorlagen.

Eintracht Frankfurt: Duo vor Abgang

Nach Bild-Informationen sollen der 1. FC Kaiserslautern und Greuther Fürth an einer Verpflichtung interessiert sein. „Ich bin schon seit November mit Markus Krösche in Gesprächen. Auch wenn er damals noch nicht so performt hat, habe ich schon gesehen, was möglich ist. Er war zuvor einfach lange verletzt und dann brauchst du viele Spiele. Und kaum ein anderer Verein kann ihm diese Möglichkeit in einem so guten Umfeld bieten, wie wir“, sagte Fürth-Manager Rachid Azzouzi bereits im April zur Bild.

Die Leihe von Onguene zu Ex-Klub RB Salzburg hat sich hingegen überhaupt nicht gelohnt. Zunächst schaffte es der Verteidiger nicht in den Kader, dann bremsten ihn Knieprobleme mehrere Wochen aus. Wohin es ihn zieht, ist unklar. Bei Eintracht Frankfurt haben Onguene, wie auch Ache, jedenfalls keine Zukunft mehr. (smr)