Eintracht-Star mit emotionalen Abschiedsworten und einer Liebeserklärung an Frankfurt

Von: Sascha Mehr

Die Zeit von Evan Ndicka bei Eintracht Frankfurt ist vorbei. Der Verteidiger bedankt sich bei den SGE-Fans und schickt eine Liebeserklärung an den Klub.

Frankfurt – Evan Ndicka hat bei Eintracht Frankfurt Spuren hinterlassen. Der Innenverteidiger, der 2018 für 5,5 Millionen Euro vom damaligen französischen Zeitligisten AJ Auxerre an den Main kam, entwickelte sich über die Jahre zum Leistungsträger. Darüber hinaus war er Führungsspieler und Identifikationsfigur. Nach fünf Jahren im Trikot mit dem Adler auf der Brust ist die Zeit für ihn am Main nun aber zu Ende.

Evan Ndicka Geboren: 20. August 1999 Verein: AS Rom Position: Innenverteidiger

Eintracht Frankfurt: Ndicka geht nach Rom

Eintracht Frankfurt hätte den Vertrag mit Ndicka gerne verlängert, gegen die finanzstarke Konkurrenz aus dem Ausland hatte die SGE aber keine Chance. Bis zuletzt hatte Sportvorstand Markus Krösche um den Abwehrspieler gekämpft, am Ende steht aber der ablösefreie Abgang des 23-Jährigen fest. Es zieht ihn nach Italien in die Serie A, wo er bei der AS Rom unterschreibt.

„Wir hätten Evan gerne auch in Zukunft bei Eintracht Frankfurt gesehen, es ist daher schade, dass er uns verlässt. Gleichzeitig gilt Evan unser Dank für fünf gemeinsame Jahre, in denen er bereits zu Beginn in jungem Alter als Stammspieler seine Leistung gebracht hat. Am sportlichen Erfolg und der positiven Entwicklung von Eintracht Frankfurt hat er seinen Anteil. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute“, sagte Krösche zuletzt.

Even Ndicka (r.) verlässt Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Joaquim Ferreira

Ndicka erhält bei der Roma einen Vertrag bis 2028. „Die Geschichte und das Prestige dieses Vereins haben in mir den Wunsch geweckt, nach Rom zu kommen, einer fantastischen Stadt, die Fußball liebt und für ihn lebt“, wurde Ndicka in einer Mitteilung des Serie-A-Klubs zitiert.

Eintracht Frankfurt: Ndicka mit bewegenden Abschiedsworten

Auf seinem Instagram-Kanal nimmt Ndicka Abschied von Eintracht Frankfurt. „Liebe Adler Familie, das Trikot mit dem Adler getragen zu haben, den Club und die Stadt zu repräsentieren war ein Privileg für mich. Die vergangenen 5 Jahre waren unglaublich mit euch zusammen. Ich werde euch nie vergessen und immer dankbar sein für euer herzliches Willkommen und die Menschlichkeit und Unterstützung, die ich in Frankfurt gesehen und erleben durfte. Tschüss, au revoir und auf Wiedersehen in dieser tollen Stadt mit den großartigen Fans von Eintracht Frankfurt. Ein ganz besonderer Gruß an die Nordwestkurve!“

Insgesamt kann der Evan Ndicka auf 183 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt, in denen zwölf Tore erzielte und zehn weitere verbreitete. Höhepunkt seiner Zeit am Main war sicherlich der Gewinn der Europa League 2022 in Sevilla gegen die Glasgow Rangers. (smr)