Eintracht: Ex-Mitglied der „Büffelherde“ offenbar zum Schäppchenpreis zu Traditionsklub

Von: Sascha Mehr

Teilen

Ein ehemaliger Offensivspieler der SGE und damaliges Mitglied der „Büffelherde“ wechselt offenbar zum Schnäppchenpreis den Verein.

Mailand – Bei Eintracht Frankfurt erlebte Ante Rebic seine persönlich erfolgreichste Zeit. Highlight am Main war sicherlich der Sieg im DFB-Pokal 2018, als er beim 3:1-Erfolg über den FC Bayern München einen Doppelpack erzielte und seine Mannschaft fast im Alleingang zum Titel schoss. Trainer Niko Kovac formte aus dem Kroaten einen Top-Stürmer, der plötzlich bei Spitzenklubs sehr begehrt war.

Ante Rebic Geboren: 21. September 1993 in Split Verein: AC Mailand Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt: Ex-Star Rebic zu Besiktas?

Im September 2020 schnappte der AC Mailand zu und verpflichtete Ante Rebic. Zunächst hatte der kroatische Nationalspieler Anpassungsschwierigkeiten, kam aber mit der Zeit deutlich besser zurecht in der Serie A. Nach einem zwischenzeitlichen Hoch geriet er aber aufs Abstellgleis beim Champions League-Finalisten. Die Zeichen stehen auf Trennung.

Sein Weg führt wohl nach Istanbul, Traditionsklub Besiktas soll nach übereinstimmenden Medienberichten das Rennen um den Offensivspieler machen. Zunächst schien es eine Leihe zu werden, nun kommt es aber plötzlich doch zu einem festen Transfer. Der italienische TV-Sender Sky Italia berichtet von einem ablösefreien Wechsel, der Boni in Höhe von zwei Millionen Euro beinhalten soll.

Ante Rebic (r.) steht offenbar vor einem Wechsel zu Besiktas. © Jan Huebner via www.imago-images.de

In den nächsten Tagen wird Ante Rebic wohl nach Istanbul fliegen, um die letzten medizinischen Untersuchungen hinter sich zu bringen. Anschließend soll er einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Wenn der Kroate es schafft, an seine Leistungen aus Zeiten bei Eintracht Frankfurt anzuknüpfen, hätte Besiktas ein echtes Schnäppchen gemacht.

Eintracht Frankfurt: Ex-Star Rebic auf absteigendem Ast

Beim AC Mailand konnte er seine Qualitäten nicht konstant auf den Platz bringen. In der vergangenen pendelte der 29-Jährige zwischen Bank und Startelf, am Ende standen wettbewerbsübergreifend 31 Einsätze zu Buche, in denen er drei Treffer erzielen und zwei weitere vorbereiten konnte.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Mit einem Wechsel könnte Rebic seine Karriere wieder in Schwung bringen. In den letzten Jahren ging es immer weiter bergab für den 29-Jährigen, was besonders am Marktwert zu erkennen ist. Bei seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum AC Mailand betrug dieser 40 Millionen Euro. Vier Jahre und sieben Abwertungen später, steht der Marktwert bei nur noch sechs Millionen Euro – Tendenz sinkend. (smr)