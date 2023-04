Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt empfängt am 28. Bundesliga-Spieltag Borussia Mönchengladbach So sehen Sie das Spiel heute live im TV und Live-Stream.

Frankfurt - Am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht Eintracht Frankfurt unter Druck, denn gegen Borussia Mönchengladbach muss dringend ein Sieg her. Der Rückstand auf die Champions League-Plätze beträgt bereits sieben Punkte und bei einem weiteren Ausrutscher hätte die SGE nur noch geringe Chance, sich auch für die Königsklasse in der kommenden Saison zu qualifizieren.

„Ich sehe zwei Teams auf ähnlichem Niveau. Kleinigkeiten werden entscheiden – wie im Hinspiel, als wir gute Umschaltmomente hatten und die Chancen verwertet haben. Das wird wieder wichtig sein. Seit der Relegation war die Eintracht 11., 8., 7., 9., 5., 11. Wir sind nicht außer der Norm. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Klar ist trotzdem, dass wir mit den aktuellen Ergebnissen sehr unzufrieden sind“, sagte Eintracht-Coach Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach: Gastgeber unter Druck

„Aber wir dürfen uns davon nicht runterziehen lassen – da nehme ich mich ins Boot. Es macht ausschließlich Sinn, uns mit unseren Leistungen auseinanderzusetzen. Dieses Stimmungsbild möchten wir drehen – schon am Samstag“, so der 48-Jährige weiter, der mit seiner Mannschaft erneut die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb im Blick hat.

„In Frankfurt wird es ein wichtiges Spiel für uns. Wir wissen aber auch, dass es dort nicht einfach wird. Es wird darauf ankommen, unsere jüngsten ordentlichen Defensivleistungen zu bestätigen. Es wird ein spannendes Spiel und wir freuen uns auf diese Aufgabe“, so Gladbach-Trainer Daniel Farke vor dem Gastspiel in Hessen.

Das Spiel des 28. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach findet am Samstag, 15. April 2023, in Frankfurt statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 28. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen .

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.