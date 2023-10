Eintracht Frankfurt in der Conference League: So sehen Sie die Partie gegen Helsinki heute live

Von: Korbinian Kothny

Eintracht Frankfurt trifft in der Conference League auf den HJK Helsinki. © IMAGO/Thomas Voelker

Eintracht Frankfurt empfängt in der Conference League den HJK Helsinki. So können Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen.

Frankfurt – Die Eintracht kommt so langsam ins Rollen. Am Wochenende gelang der Mannschaft von Dino Toppmöller mit einem 3:1-Erfolg bei der TSG Hoffenheim der erste Auswärtssieg in dieser Bundesligasaison. Nach dem zweiten Dreier in Folge steht die SGE mittlerweile auf dem siebten Tabellenplatz – mit nur zwei Punkten Abstand zum internationalen Geschäft.

So sehen Sie die Eintracht gegen Helsinki live im TV und Live-Stream

Die Übertragungsrechte für die Conference League liegen in der Saison 2023/24 bei der RTL-Gruppe .

liegen in der Saison 2023/24 bei der . Das Duell der SGE mit HJK Helsiniki (21 Uhr) wird nicht live im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL übertragen.

im frei empfangbaren Fernsehen bei übertragen. Die Partie wird ausschließlich beim Streaminganbieter RTL+ übertragen.

beim Streaminganbieter übertragen. Für RTL+ benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement.

HJK Helsinki unter Druck vor Duell bei Eintracht Frankfurt

Dort ist die Eintracht auch in der aktuellen Saison vertreten. In die UEFE Conference League ist die Toppmöller-Elf ähnlich verhalten wie in die Bundesliga gestartet. Nach dem 2:1-Auftakterfolg gegen Aberdeen folgte eine unnötige 1:2-Pleite bei PAOK Saloniki.

Dennoch haben die Adler vor dem Duell gegen HJK Helsinki am Donnerstag nach wie vor alles in der eigenen Hand. Nach zwei Spieltagen und drei Punkten steht die SGE aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz hinter PAOK.

Helsinki steht da am Donnerstag schon deutlich mehr unter Druck. Die Finnen haben nach zwei Spieltagen lediglich einen Punkt gesammelt und würden mit einer Niederlage in Frankfurt mit dem Rücken zur Wand stehen. (kk)

