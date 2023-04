Eigengewächs Dario Gebuhr feiert Profidebüt für Eintracht Frankfurt

Aus der U21 in die Bundesliga

Für Eintracht Frankfurt war der Samstagabend in Dortmund ein gebrauchter. Zumindest für Dario Gebuhr hatte die 0:4-Niederlage beim BVB etwas Gutes: Der 19-jährige Innenverteidiger feierte sein Profidebüt.

Dario Gebuhr wurde in der 70. Minute für Makoto Hasebe eingewechselt und lief damit erstmals für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga auf - nachdem er noch nicht allzu lange mit den Profis mittrainiert, wie SGE-Trainer Oliver Glasner betonte: „Er ist gerade seit zehn Tagen bei uns im Training dabei.“ Bereits beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach in der Vorwoche gehörte Gebuhr zum Kader von Eintracht Frankfurt an, blieb da aber noch ohne Einsatz.

Eintracht Frankfurt: Dario Gebuhr feiert sein Profidebüt

Seine Einwechslung für Hasebe war ein Wechsel der Generationen: Während der 39-jährige Japaner im Jahr 2002 sein Profidebüt feierte, wurde Gebuhr erst ein Jahr später geboren. Der 19-Jährige, der seit der U15 für die Eintracht spielt, empfahl sich über die U21 in der Hessenliga für Glasner. Gebuhr kommt auf 26 Einsätze für die U21 von Eintracht Frankfurt, in denen ihm ein Treffer gelang. Viermal führte er das Team als Kapitän aufs Spielfeld. Dazu kommen sieben Einsätze in der Youth League - allesamt als Kapitän.

Eintracht Frankfurt hat sich die Dienste von Gebuhr für ein weiteres Jahr gesichert, im März unterschrieb das Innenverteidiger-Talent einen Vetrag bis Juni 2024. „Er hat in den vergangenen Jahren enorme Entwicklungsschritte vollzogen und ist physisch wie mental zum Führungsspieler gereift. Wir sehen das Ende seiner Entwicklung noch nicht erreicht und sind überzeugt, dass er bei der U21 beste Voraussetzungen vorfindet, sein Potential vollends zu entfalten“, sagt Patrick Ochs, Sportlicher Leiter der U16 bis U21, über Gebuhr.