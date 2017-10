So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund heute live im TV und im Live-Stream

Am neunten Spieltag ist Borussia Dortmund zu Gast bei Eintracht Frankfurt. So sehen Sie die Bundesliga heute live im TV und im Live-Stream.

Frankfurt - Der ins Straucheln geratene Tabellenführer Borussia Dortmund ist am neunten Spieltag der Bundesliga zu Gast bei der zuletzt formstarken Eintracht aus Frankfurt (Anstoß um 15.30 Uhr).

Die vergangene Woche würde der BVB wahrscheinlich sehr gerne vergessen, hat aber kaum Zeit zum Luftholen. Dabei sah bis zum vergangenen Samstag alles sehr gut aus. Borussia Dortmund war der souveräne Tabellenführer. Aus sieben Spielen gab es sechs Siege und ein Unentschieden (Auswärts gegen Freiburg). Dabei brillierte die BVB-Offensive meist und schoss Köln mit 5:0 und Mönchengladbach mit 6:1 aus dem heimischen Stadion. Doch am vergangenen Spieltag setzte RB Leipzig dem Dortmund-Höhenflug ein Ende. Nach unglaublichen 41 Heimspielen ohne Niederlage verloren die Schwarz-Gelben vor 80.100 Zuschauern im Signal Iduna Park mit 2:3. Und das obwohl Aubameyang den BVB schon nach vier Minuten in Führung gebracht hatte. RB drehte das Spiel noch in der ersten Halbzeit und legte kurz nach dem Seitenwechsel nach. Der Anschlusstreffer nach einem Foulelfmeter half am Ende nicht mehr, denn Dortmund kam trotz großem Aufwand nicht zum Ausgleich.

Vor Spiel gegen Eintracht Frankfurt: Borussia Dortmund strauchelt

Am Dienstag dann der nächste schwarze Tag für alle Dortmunder. Beim wichtigen Auswärtsspiel gegen APOEL Nikosia kam der BVB nicht über ein biederes 1:1 hinaus. Dabei schoss sich Dortmund selbst ins Bein. Torhüter Bürki patzte gleich doppelt und schenkte den Zyprern so die zwischenzeitliche Führung. Mehr noch als das Ergebnis dürfte aber der Auftritt des BVB bei Trainer Peter Bosz für Stirnrunzeln gesorgt haben. Es fehlte die Leichtigkeit und Dortmund schien seinen Schwung verloren zu haben. Mit dem Ergebnis aus Nikosia ist der Traum vom fünften Einzug in die K.O.-Phase der Champions League in Serie in weite Ferne gerückt. Und mit der Niederlage in der Bundesliga spürt man wieder den den Atem von Verfolger Bayern München. Nur noch zwei Punkte beträgt aktuell der Vorsprung auf den Rekordmeister.

Eintracht Frankfurt vor Spiel gegen Borussia Dortmund im Aufwind

Gegen Frankfurt will Dortmund also wieder in die Spur kommen. Doch der Gastauftritt bei der Eintracht wird sicher kein Schaulaufen, denn auch die Frankfurter spielen bislang eine richtig gute Saison. Mit 13 Punkten aus acht Partien stehen die Hessen aktuell auf Rang sieben der Bundesliga - punktgleich mit dem Sechsten, Schalke 04. Allerdings gestaltet sich der Saisonverlauf bislang auch sehr wechselhaft: Nach einem Unentschieden am ersten Spieltag verlor und gewann die Eintracht im konstanten Wechsel. Erst mit dem Sieg am letzten Spieltag gegen Hannover setzten sie dieser Serie ein Ende und konnte erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge gewinnen. Dabei schlugen die Adler beide Male erst gegen Ende der Partie zu. Gegen Hannover fiel das Siegtor durch Rebic gar erst in der 90. Minute. Es war gleichzeitig der erste Heimsieg für die Eintracht. Und auch die letzten drei Heimspiele gegen Dortmund konnten die Frankfurter für sich entscheiden. Allerdings musste man sich beim letzten Aufeinandertreffen im DFB-Pokal-Finale in Berlin geschlagen geben. Frankfurt ist also aktuell im Aufwind und könnte den angeschlagenen Tabellenführer in ernsthafte Schwierigkeiten bringen.

In unserem TV-Guide sagen wir Ihnen, wie Sie die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund live im TV und im Live-Stream sehen können.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: Bundesliga heute live im Pay-TV bei Sky

Wie gewohnt haben Abonnenten des Pay-TV-Senders Sky die Möglichkeit die meisten Spiele der Fußball-Bundesliga live zu sehen. Auch die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund zeigt der Sender. Bereits ab 13 Uhr beginnt auf Sky Sport 1 HD die allgemeine Berichterstattung zum 9. Spieltag der Bundesliga. Die Moderatoren Esther Sedlaczek und Yannick Erkenbrecher nehmen gemeinsam mit den Experten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Rainer Calmund alle Spiele vom Samstag unter die Lupe.

Um 15.15 Uhr beginnt auf Sky Sport 2 HD die Übertragung aus Frankfurt. Ab dem Anstoß und 15.30 Uhr informiert Sie Kommentator Hansi Küpper live über die vollen 90 Minuten.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: Bundesliga heute im Live-Stream bei SkyGo

Mit der Streaming-Plattform SkyGo können Sky-Abonnenten die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund auch von unterwegs aus auf ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone live verfolgen. Dazu loggen Sie sich einfach auf der Homepage von SkyGo mit ihrer Kundennummer und ihrer Sky-PIN ein und wählen den entsprechenden Stream aus. Auch hier beginnt die Übertragung aus Frankfurt um 15.15 Uhr. Auf ihrem Tablet oder Smartphone erleichtert die SkyGo-App den Zugriff auf den Stream. Die App finden Android-Kunden im Google-Play-Store und Apple-User im iTunes-Store.

Hinweis zur Nutzung der Sky-Go-App auf Android-Geräten: Die App funktioniert nur auf Geräten, die mit dem Betriebssystem Android 4.2 oder höher ausgestattet sind. Weitere Infos dazu gibt es hier.

Bundesliga live bei Sky - hier das Abo bestellen

Ohne Sky-Abo schauen Fans von Borussia Dortmund oder Eintracht Frankfurt auch an diesem Samstag in die Röhre. Falls Sie bislang kein Sky-Kunde sind, in Zukunft aber kein Spiel mehr verpassen wollen, haben wir ein Angebot für Sie: Aktuell können Sie das Sky-Sport-Paket für nur 19,99 Euro buchen (Partnerlink).

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: Bundesliga heute im kostenlosen Live-Stream

Falls Sie kein Sky-Kunde sind bietet Ihnen das Internet sicher zahlreiche Streaming-Alternativen. Bereits nach kurzer Suche werden Ihnen auf diversen Plattformen Live-Streams der Partie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund angeboten. Allerdings müssen Sie sich bei diesen Streams auf schlechtere Bild- und Ton-Qualität sowie möglicherweise ausländische Kommentatoren einstellen. Zudem versuchen oftmals zahlreiche nervige Werbe-Pop-Ups Sie auf dubiose Seiten weiterzuleiten. Hinzu kommt, dass diese Streams illegal sind. Laut einem neuen Urteil des Europäischen Gerichtshofs machen sich Nutzer solcher Netz-Streams strafbar. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen möchten, können Sie sich an unserer Liste mit kostenlosen und legalen Live-Streams orientieren.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: Bundesliga heute in der Zusammenfassung der ARD

Ohne Sky-Abo können wir zumindest die Highlights aus dem Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund nachverfolgen. Die ARD-Sportschau zeigt ab 18.30 die Zusammenfassung der Samstagsspiele der Bundesliga. Die Moderation übernimmt Alexander Bommes.

Auch die ARD bietet sein Programm via Live-Stream an. Dieser ist garantiert kostenlos und legal.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: Bundesliga heute im Live-Ticker von wa.de

Wer nicht die Möglichkeit hat das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund live im Bewegtbild zu sehen, der kann sich auch über einen Live-Ticker informieren. Wir empfehlen dazu das Angebot des Westfälischen Anzeigers*. Die Kollegen informieren Sie bereits vor Spielbeginn über alle relevanten Details und halten Sie während der Partie immer auf dem Laufenden.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: Die letzten zehn Begegnungen

Wettbewerb Datum Spiel Ergebnis DFB-Pokal: Finale 27.5.2017 Frankfurt - Dortmund 1:2 Bundesliga 16/17 15.4.2017 Dortmund - Frankfurt 3:1 Bundesliga 16/17 26.11.2017 Frankfurt - Dortmund 2:1 Bundesliga 15/16 7.5.2016 Frankfurt - Dortmund 1:0 Bundesliga 15/16 13.12.2015 Dortmund - Frankfurt 4:1 Bundesliga 14/15 25.4.2015 Dortmund - Frankfurt 2:0 Bundesliga 14/15 30.11.2014 Frankfurt - Dortmund 2:0 Bundesliga 13/14 15.2.2014 Dortmund - Frankfurt 4:0 DFB-Pokal 13/14 11.2.2014 Frankfurt - Dortmund 0:1 Bundesliga 13/14 1.9.2013 Frankfurt - Dortmund 1:2

*wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.