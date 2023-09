Eintracht Frankfurt gegen FC Aberdeen: Hier sehen Sie die Conference League jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 1. Spieltag der Conference League empfängt Eintracht Frankfurt den FC Aberdeen. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Frankfurt – Die Partie des 1. Spieltags der Conference League zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Aberdeen steigt am Donnerstag, 21. September 2023, um 18.45 Uhr in Frankfurt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen FC Aberdeen: Conference League live im Free-TV?

Die Partie des 1. Spieltags der Conference League zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Aberdeen am Donnerstag, 21.09.2023 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen,.

Eintracht Frankfurt gegen FC Aberdeen: Conference League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Partie in der Conference League zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Aberdeen am Donnerstag , 21.09.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt die Partie in der am Donnerstag , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Conference League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Das Abenteuer Conference League startet für Eintracht Frankfurt mit einem Heimspiel gegen den FC Aberdeen. Die SGE trifft in der Gruppe G außerdem auf HJK Helsinki und PAOK Saloniki und ist Favorit auf den Gruppensieg. Dennoch darf die Mannschaft von Cheftrainer Dino Toppmöller keinen der Kontrahenten unterschätzen.

Eintracht Frankfurt gegen FC Aberdeen: Wer holt sich den Sieg?

In der Qualifikation zur Gruppenphase setzt sich die SGE gegen Levski Sofia aus Bulgarien durch. „Ich bin unheimlich stolz auf die Gruppe, die letzten Tage waren für Jungs und alle im Verein sicherlich nicht einfach. Als die gegnerische Aufstellung kam, mussten wir den Matchplan noch einmal über den Haufen werfen, auch das haben die Jungs gut angenommen. Wir haben gesehen, was wir als Einheit leisten können. Der Sieg stand nie in Frage, wir haben hochverdient gewonnen“, sagte Trainer Dino Toppmöller nach der Partie.

„Wir haben den Fokus darauf gelegt, was wir machen können und was uns stark macht. Wir sind erleichtert, weil wir wissen, was der Einzug in die Gruppenphase für den Verein und die Fans bedeutet – wenn man dann die Stimmung mitbekommt, wie sie „Europacup in diesem Jahr“ singen, dann ist das Gänsehaut pur. Wir sind froh, dass wir diesen Schritt gemeinsam machen konnten“ so der SGE-Cheftrainer weiter.

Eintracht Frankfurt trifft in der Conference League auf den FC Aberdeen. © IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Gegen den FC Aberdeen soll nun der Grundstein für den möglichen Gruppensieg gelegt werden. Bei Eintracht Frankfurt kehrt womöglich Kapitän Sebastian Rode zurück in den Kader. Der Mittelfeldspieler fiel im letzten Bundesligaspiel beim VfL Bochum noch angeschlagen aus. (smr)