Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Heidenheim: Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Heidenheim. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Frankfurt – Das Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Heidenheim steigt am Sonntag, 8. Oktober 2023, um 19:30 Uhr in Frankfurt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Heidenheim: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Heidenheim wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Heidenheim: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Heidenheim im Live-Stream übertragen.

Eintracht Frankfurt benötigt dringend Punkte in der Fußball-Bundesliga, um den Abstand zu den internationalen Plätzen nicht zu groß werden zu lassen. Zwar kassierte die SGE in den ersten sechs Saisonspielen erst eine Niederlage, konnte aber auch erst eine Partie gewinnen. Problem ist die Offensive, denn der Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller gelangen gerade mal vier eigene Treffer.

Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Heidenheim: Gelingt der SGE der zweite Sieg?

Gegen den 1. FC Heidenheim soll die nächsten drei Punkte her, der Aufsteiger zeigte in den letzten Wochen aber, dass er in der Bundesliga mithalten kann. Zuletzt gelangen Siege gegen Werder Bremen und Union Berlin und auch bei Borussia Dortmund konnte der FCH einen Zähler ergattern.

Fehlen wird bei Eintracht Frankfurt Mario Götze, der wegen der bevorstehenden Geburt des zweiten Kindes schon beim Conference-League-Spiel bei PAOK Saloniki nicht dabei war. Dieses Mal ist aber eine Sperre der Grund, denn der Offensivspieler flog am vergangenen Spieltag in Wolfsburg mit Gelb-Rot vom Platz.

Eintracht Frankfurt trifft auf den 1. FC Heidenheim. © IMAGO/Jan Huebner

Im Vergleich zum Europapokalspiel könnte Dino Toppmöller seine Startelf auf mehreren Positionen verändern. Dina-Ebimbe, der in Griechenland nur auf der Bank saß, wird voraussichtlich zurückkehren in die Anfangself. Außerdem könnte Buta beginnen. Weichen müssten dafür wohl Jens Petter-Hauge und Ansgar Knauff. (smr)