Eintracht Frankfurt gegen Lewski Sofia: Conference League live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Im Rückspiel der Play-offs zur Gruppenphase der UEFA Conference League trifft Eintracht Frankfurt auf Lewski Sofia. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Frankfurt – Das Rückspiel der Play-offs in der Conference League zwischen Eintracht Frankfurt und Lewski Sofia steigt am Donnerstag, 31. August 2023, um 20.30 in Frankfurt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen Lewski Sofia: Play-off zur Conference League live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Rückspiel der Play-offs in der Conference League zwischen Eintracht Frankfurt und Lewski Sofia am Donnerstag , 31.08.2023 , live und in voller Länge im Free-TV

am Donnerstag , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 20.30 Uhr.

Eintracht Frankfurt gegen Lewski Sofia: Play-off zur Conference League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Rückspiel der Play-offs in der Conference League zwischen Eintracht Frankfurt und Lewski Sofia am Donnerstag , 31.08.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das am Donnerstag , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Conference League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Eintracht Frankfurt fiebert dem Showdown in den Play-offs zur Gruppenphase der UEFA Conference League entgegen. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist im Rückspiel alles offen. Die SGE braucht einen Sieg, um Lewski Sofia auszuschalten und die nächste Runde zu erreichen.

Eintracht Frankfurt trifft auf Lewski Sofia. © IMAGO/Georgi Paleykov

„Der Gegner hat uns alles abverlangt, sie haben einen guten Fight geboten – und wir haben dagegengehalten. Defensiv haben wir eigentlich gut gestanden“, sagte Eintracht-Cheftrainer Dino Toppmöller nach der Partie zum umkämpften Duell. „Wir hätten das Spiel durch Umschaltaktionen früher entscheiden können, haben es aber nicht. Wir müssen über 90 Minuten in der Struktur sein, mit Ball mehr Ruhe reinkriegen und einen Tick zulegen. Diesen Vorwurf müssen wir uns machen“, so der SGE-Coach weiter.

Gegen das bulgarische Team ist Eintracht Frankfurt Favorit im Rückspiel, das im eigenen Stadion stattfinden wird. Unterschätzen darf die SGE den Gegner aber keinesfalls. Dafür sorgt aber Toppmöller, der mit seinem Team unbedingt die Gruppenphase der Conference League erreichen will: „Wir freuen uns auf das Rückspiel. Dann muss Levski in unseren Tempel, zu unseren Fans, in unseren Hexenkessel. Und dann schauen wir mal, ob sie dort bestehen können. Europapokalabende in Frankfurt sind etwas ganz Besonderes.“ (smr)