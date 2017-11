So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen live im TV und im Live-Stream

Das Freitagsspiel findet zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Werder Bremen statt. So sehen Sie die Bundesliga live im TV und im Live-Stream.

München - Kann Werder Bremen bei Eintracht Frankfurt endlich den ersten Dreier der Saison einfahren? In unserem TV-Guide erfahren Sie, wie Sie das Freitagsspiel des 11. Bundesliga-Spieltags live im TV und im Live-Stream sehen können.

Bundesliga: Führt Interims-Trainer Florian Kohfeldt die Bremer zum ersten Sieg?

Lange hielt Frank Baumann an Alexander Nouri fest, doch nach dem blutleeren Auftritt (0:3) zuhause gegen den FC Augsburg am vergangenen Spieltag blieb Bremens Sportchef keine andere Wahl - er musste reagieren. Zu kopflos agierten die Werderaner, zu verunsichert wirkte das Team unter dem 38-Jährigen in dieser Saison. Mit gerade mal fünf Punkten und noch keinem einzigen Sieg aus zehn Spielen sprachen wohl nur noch wenige Argumente für Nouri.

Nun übernimmt der U-23-Trainer Florian Kohfeldt die krisengeplagte Mannschaft und soll ihr neue Impulse einhauchen. Bei seiner Antrittspressekonferenz gab sich der 35-Jährige selbstbewusst - seine Spielidee scheint klar: „Wir wollen so schnell wie möglich hinter die gegnerische Kette kommen. Da spielt es sich befreiter als 20 Meter vorm eigenen Tor“, so Kohfeldt bei der PK. Wichtig sei ihm, „dass die Mannschaft eine Reaktion zeigt“. Seine Aussagen lassen darauf schließen, dass er seine Mannschaft gegen Eintracht Frankfurt offensiver ausrichten will, als noch unter Nouri. Damit dürfte auch der Wunsch von Stürmer Max Kruse, der wohl einen offensiveren Stil forderte, erhört worden sein. Insgesamt scheint die Maßnahme jedoch nicht wirklich überraschend, haben die Bremer bisher lediglich drei Tore erzielen können.

Bundesliga: Frankfurts Lieblingstag? Freitag!

Ob Kohfeldt auch auf lange Sicht eine Lösung für den Trainerposten darstellt, wird auch von der Partie bei der Eintracht abhängen. Dabei scheint die Main-Stadt für die Bremer nicht unbedingt ein gutes Pflaster zu sein. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac hat keines der vergangenen sieben Heimspiele gegen Werder verloren - gegen kein anderes Bundesliga-Team hat die Eintracht eine so lang andauernde Heimserie vorzuweisen.

Ganz allgemein scheinen die Frankfurter kein Problem damit zu haben, am Freitag spielen zu müssen. Insgesamt sind sie seit neun Freitagsspielen und wettbewerbsübergreifend seit fünf Partien unbesiegt. Zuletzt kam man gegen den 1. FSV Mainz 05 jedoch nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Mit 15 Punkten und Platz zehn in der Tabelle befinden sich Kevin-Prince Boateng und Co. jedoch vollends im Soll - der Abstand zu den internationalen Plätzen beträgt nur zwei Punkte.

Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen: Bundesliga live im Pay-TV bei Eurosport

Dem ein oder anderen mag es noch immer ein wenig ungewohnt vorkommen, doch die Freitagsspiele der Bundesliga sind diese Saison allesamt bei Eurosport zu sehen. Der Sportsender hat sich bekanntlich die Rechte der 30 Freitagspartien gesichert und wird somit auch das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und SV Werder Bremen live und exklusiv im Pay-TV zeigen.

Los geht‘s um 20.30 Uhr auf Eurosport 2 HD Xtra, wenn sich Moderator Jan Henkel und TV-Experte Matthias Sammer aus der Commerzbank-Arena zur Vorberichterstatung melden. Kommentiert wird das Spielgeschehen wie gewohnt von Maco Hagemann - Birgit Nössing ist wieder als Field-Reporterin im Einsatz.

Wer das Eurosport-Paket gebucht hat und HD+ Kunde ist, kann den Kanal über Satellit empfangen. Das Spiel ist somit nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Übertragungsende ist um circa 22.45 Uhr.

Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen: Bundesliga im Live-Stream von Eurosport

Wer am Freitagabend unterwegs ist, kann die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen auch im Live-Stream des Eurosport-Players verfolgen. Diesen Dienst stellt Eurosport allerdings nicht kostenlos zur Verfügung. Wer also den Live-Stream via PC, Laptop, Tablet oder Smartphone empfangen will, muss zuvor den Bundesliga-Saison-Pass (4,99 Euro monatlich oder insgesamt 29,94 Euro für den Jahres-Pass) buchen. Zusätzlich können Sie dann auch ein Jahr lang auf alle weiteren Eurosport-Angebote zugreifen.

Wer PC oder Laptop nutzt, kann den Eurosport-Player im jeweiligen Webbrowser nutzen. Sollten Sie lieber über Tablet oder Smartphone gucken wollen, so sei Ihnen die Eurosport-Player-App nehegelegt, die Sie im iTunes-Store (Apple Geräte) und Google Play Store (Android Geräte) kostenlos herunterladen können. Der Eurosport-Player kann auch über den Google-Chromestick und Apple TV empfangen werden.

Hinweis: Achten Sie bei der Nutzung eines Live-Streams auf eine stabile WLAN-Verbindung, da das Streamen von Live-Events hohe Datenmengen verbraucht.

Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen: Bundesliga im Live-Stream ohne Eurosport Player

Sie wollen für den Eurosport-Player kein Geld auf den Tisch legen, dennoch keine Szene vom Gastspiel der Bremer bei Eintracht Frankfurt verpassen? Wer sich im Internet ein wenig umsieht, wird schnell Alternativen finden. Denn auf diversen Portalen werden gerade für Bundesliga-Spiele zahlreiche Live-Stream-Angebote zu finden sein.

Doch Vorsicht: In der Regel haben diese Live-Streams eine deutlich schlechtere Bild- und Tonqualität als beispielweise beim Eurosport-Live-Stream. Zudem müssen Sie fürchten, sich durch die lästigen Werbe-Pop-Ups Malware auf ihren PC oder Laptop zu holen. Der größte Haken dürfte jedoch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs darstellen, nachdem das Streamen als illegal bewertet wird. Wenn Sie also lieber auf Nummer sicher gehen wolle, können Sie sich an unserer Liste an kostenlosen und legalen Live-Streams orientieren.

Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen: Die letzten zehn Begegnungen

Wettbewerb Saison Begegnung Ergebnis Bundesliga, 16. Spieltag 2012/13 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 4:1 (0:0) Bundesliga, 33. Spieltag 2012/13 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0) Bundesliga, 5. Spieltag 2013/14 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 0:3 (0:2) Bundesliga, 22. Spieltag 2013/14 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 0:0 (0:0) Bundesliga, 14. Spieltag 2014/15 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 5:2 (1:1) Bundesliga, 31. Spieltag 2014/15 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0) Bundesliga, 17. Spieltag 2015/16 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 2:1 (1:1) Bundesliga, 34. Spieltag 2015/2016 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0) Bundesliga, 11. Spieltag 2016/2017 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:0) Bundesliga, 28. Spieltag 2016/2017 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 2:2 (0:2)

