Rodes uralte Fußballer-Weisheit trifft die Eintracht tief ins Mark

Von: Sascha Mehr, Stefan Schmid

Sebastian Rode erklärt nach dem DFB-Pokalfinale die Niederlage mit einer Reihe von Fußballer-Weisheiten, die aber genau ins Schwarze treffen.

Update vom 3. Juni, 23.45 Uhr: Die Spieler von Eintracht Frankfurt sind nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig am Boden und so fallen ausführliche Erklärungen am TV-Mikrofon gleich doppelt schwer. Viele behelfen sich in solchen Situationen mit abgedroschenen Phrasen. Diese Möglichkeit fasste auch SGE-Kapitän Sebastian Rode nach dem Spiel ins Auge und doch traf er genau damit den analytischen Nagel auf den Kopf.

Der Rode-Phrasenzähler geht bis auf zweieinhalb hoch

Nach der Niederlage wurde Sebastian Rode am TV-Mikrofon gefragt, woran es denn gelegen hätte. Der Kapitän entschied sich für eine Antwort, die jedem Phrasenfan das Herz aufgehen lässt. „Im Finale entscheiden Kleinigkeiten“, begann Rode – ganz klar: Phrase Nummer Eins. Dann geht es weiter mit „beim 1:0 war der Ball zweimal abgefälscht. Da war Glück dabei.“ Gut, der Spruch mit dem Glück ist eher eine vielseitig anwendbare Binsenweisheit – dafür gibt es einen halben Punkt. Wenig Diskussion gibt es dann bei des Kapitäns Conclusio: „Wenn man nicht schießt, kann man nicht treffen.“ Das macht insgesamt 2,5 Punkt auf der Phrasenskala.

Allerdings: So abgedroschen die Fußballer-Weisheiten klingen mögen, so sehr treffen sie im Fall des DFB-Pokalfinales zu. Ja, es waren nur Kleinigkeiten, die über Sieg und Niederlage entschieden haben und ja, der Führungstreffer für Leipzig war in der Tat sehr glücklich. Und ein drittes Ja gibt es dafür, dass die Eintracht tatsächlich einfach viel zu wenig Abschlüsse vorzuweisen hatte. Also alles in allem ein durchaus treffende Analyse von Sebastian Rode.

Sebastian Rode bedankt sich nach seiner Analyse bei den Fans. © IMAGO/Marc Schueler

Erstmeldung vom 3. Juni: Berlin – Das Finale des DFB-Pokals zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig findet am Samstag, 3. Juni 2023, in Berlin statt. Anpfiff ist um 20.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Finale des DFB-Pokals live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender ZDF überträgt das Finale des DFB-Pokals zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig live und in voller Länge im Free-TV.

Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der Free-TV-Sender ZDF.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Finale des DFB-Pokals live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Berlin startet am Samstag, 3. Juni 2023 , um 19.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.00 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Finale des DFB-Pokals im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Wer holt sich den Titel?

Die SGE will nach 2018 unbedingt den nächsten Triumph im DFB-Pokal. „Wir haben in 47 Spielen bewiesen, dass wir nie aufgeben. Gegen Schalke und Freiburg kamen wir jeweils zurück. Auch in der Champions League gegen Sporting und im Pokal in Stuttgart“, sagte Trapp auf der Pressekonferenz vor dem Endspiel gegen Leipzig in Berlin.

Im Finale des DFB-Pokals kommt es zum Duell Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. © IMAGO

„Wir sind zum richtigen Zeitpunkt wieder in Form. Es wird ein offenes und unterhaltsames Spiel“, so Trapp weiter, der den vollen Fokus auf die Partie in Berlin richtet: „Wir sollten mutig spielen. Es ist ein Spiel. Alles oder Nichts! Es kommt auf Details an und darum, möglichst viel richtig zu machen.“

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Trapp stolz auf die Mannschaft

Der Keeper der Eintracht ist stolz auf seine Mannschaft, die in den letzten zwei Jahren außergewöhnliche Erfolge erzielte: „Dass wir innerhalb von zwölf Monaten zwei Finals spielen, ist außergewöhnlich. Das spricht für die Qualität und den Charakter der Mannschaft.“

Im Endspiel gegen Leipzig kann sich Eintracht Frankfurt auf die Unterstützung unzähliger SGE-Fans sicher sein. „Was im und um das Stadion los sein wird, ist uns nicht entgangen. Diese Unterstützung und Begeisterung geben uns einen zusätzlichen Kick. Wir hoffen, den Fans am 4. Juni wieder einen Pokal präsentieren zu dürfen“, so Trapp. (smr)