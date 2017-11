„Qual der Wahl“: Frankfurt fehlt nur ein Langzeitverletzter

Mit beinahe optimalen Voraussetzungen tritt Eintracht Frankfurt am Samstag bei 1899 Hoffenheim an. Trainer Niko Kovac muss nur auf einen Profi verzichten.

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurt kann im Fußball-Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei 1899 Hoffenheim personell aus dem Vollen schöpfen. „Wir haben morgen wieder die Qual der Wahl. Lediglich Marco Russ wird wohl noch ausfallen“, sagte Trainer Niko Kovac am Freitag. Mit einem Sieg im Duell mit dem Fünften könnten die siebtplatzierten Hessen an den Hoffenheimern (plus ein Punkt) in der Tabelle vorbeiziehen. „Wir haben uns gut auf Hoffenheim vorbereitet“, betonte Kovac. „Aber Julian Nagelsmann lässt sich gerne Denkaufgaben für seine Kollegen einfallen.“

dpa