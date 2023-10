Eintracht Frankfurt vs. PAOK Saloniki jetzt live: Übertragung der Conference League im Free-TV und Stream

Von: Marcel Schwenk

Eintracht Frankfurt gastiert in der Conference League bei PAOK Saloniki. So wird die Partie im TV und Live-Stream übertragen.

Thessaloniki – Showtime für Eintracht Frankfurt in der UEFA Conference League. Am 2. Spieltag gastiert die SGE in Griechenland und bekommt es am Donnerstag (5. Oktober) in Gruppe G mit PAOK Saloniki zu tun.

Eintracht Frankfurt ist am 2. Spieltag der UEFA Conference League in Griechenland zu Gast und trifft auf PAOK Saloniki. Anpfiff der Partie ist am Donnerstag, dem 5. Oktober 2023, um 21 Uhr im Toumbas-Stadion. So sehen Sie die Partie im Free-TV und Live-Stream.

Eintracht Frankfurt vs. PAOK Saloniki live: Wird die Conference League im Free-TV gezeigt?

Die Übertragungsrechte für die Conference League liegen in der Saison 2023/24 bei der RTL-Gruppe.

Das Duell der SGE mit dem aktuellen Tabellenzweiten der griechischen Liga wird live im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL übertragen.

Die Übertragung beginnt um 20.45 Uhr, 15 Minuten später wird das Spiel angepfiffen.

Eintracht Frankfurt – PAOK Saloniki: Wo wird die Conference League im Live-Stream übertragen?

Im Live-Stream überträgt ebenfalls RTL die Partie.

Der Live-Stream startet bereits um 20.30 Uhr und somit eine halbe Stunde vor dem Beginn der Partie.

Der Live-Stream ist abrufbar über den Streamingdienst RTL+.

Um das Eintracht-Spiel bei RTL+ live verfolgen zu können, müssen Sie zuvor ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Eintracht Frankfurt trifft am 2. Spieltag der Conference League auf PAOK Saloniki. © Uwe Anspach/dpa

Eintracht Frankfurt vs. PAOK Saloniki: Sieger winkt Tabellenführung in Conference-League-Gruppe G

Mit einem Arbeitssieg startete Eintracht Frankfurt in die Conference-League-Saison 2023/24. Mit 2:1 bezwang man den schottischen Vertreter FC Aberdeen und sicherte sich die ersten drei Zähler in der Gruppenphase.

„Wir haben gewonnen, das ist wichtig. Aber wir haben noch Luft nach oben. Wir hatten viel Ballbesitz, aber nicht zielstrebigen Ballbesitz. Wir verpassen den Zeitpunkt, nach vorne zu spielen. Wir ergötzen uns manchmal in unserem Ballbesitz, da müssen wir mehr Mut haben“, so Sportvorstand Markus Krösche im Anschluss.

Auch der kommende Gegner aus Thessaloniki durfte zum Auftakt einen Erfolg bejubeln, mit 3:2 konnte HJK Helsinki in die Schranken gewiesen werden. Dem Sieger des direkten Duells winkt nun also die Tabellenführung. (masc)