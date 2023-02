„Mir ist nicht mehr zu helfen“: Ex-Weggefährte von Götze und Max verkündet seinen baldigen Tod

Kennen Thijs Slegers aus ihrer Zeit bei PSV Eindhoven: Philipp Max (l.) und Mario Götze sind in Frankfurt nicht zum ersten Mal Teamkollegen. © IMAGO / Revierfoto

Thijs Slegers arbeitet seit 2015 als Sprecher für den Traditionsverein PSV Eindhoven. Nun eröffnet er via Instagram, dass er wegen einer Leukämie-Erkrankung nicht mehr lange zu leben hat.

Frankfurt – Es dürfte Thijs Slegers schwergefallen sein, diese Worte zu schreiben. Gleichzeitig war es ihm sicher ein Anliegen, sie öffentlich zu machen. Der Welt mitzuteilen, dass es für ihn keine Rettung geben wird. Sein Leben sich seinem Ende nähert. Andere ebenfalls Todkranke aber noch Hoffnung haben sollen, wenn ihnen jemand zu Hilfe kommt, wie fr.de berichtet.

Via Instagram verbreitete der Pressesprecher der PSV Eindhoven die niederschmetternde Nachricht, dass seine Leukämie-Erkrankung nicht heilbar sei. „Die Ärzte können nichts mehr für mich tun“, schrieb der 46-Jährige, der früher als Sportjournalist für Voetbal International oder De Telegraaf arbeitete. Und weiter: „Uns bleibt nichts anderes übrig, als das Schicksal zu akzeptieren und es zu bewältigen.“

Seit siebeneinhalb Jahren für PSV Eindhoven aktiv: Thijs Slegers (l.) arbeitete auch mit Trainer Mark van Bommel zusammen. © IMAGO / Pro Shots

Weggefährte von Götze und Max an Leukämie erkrankt: „Wird mich umbringen“

Der einstige Weggefährte der mittlerweile bei Eintracht Frankfurt aktiven Profis Mario Götze und Philipp Max erkrankte im Oktober 2020 an Blutkrebs, nachdem er drei Jahre zuvor einen Hirninfarkt überstanden hatte. Zwar fand sich ein Stammzellenspender, doch nach der Transplantation im vergangenen Jahr wurden die fremden Organe von seinem Körper abgestoßen. „Nach einer erfolgreichen Stammzellentransplantation werden mich die Nachwirkungen umbringen“, erklärt Slegers.

Es bleiben aber noch viele offene Fragen: „Wie lange noch? Oder unter welchen Umständen? Das wissen wir nicht und es bleibt ungewiss.“ Um dem Schicksal zumindest etwas zu trotzen, folgt der Hinweis: „Tipps für gute Serien und so weiter sind willkommen. Wir müssen uns die Zeit sowieso vertreiben.“

Zugleich nutzt er die Gelegenheit, um sich auch im Namen seiner Familie „für die Unterstützung, die wir in den vergangenen Jahren erhalten haben“, zu bedanken. „Das hat uns sehr gut getan“, betont Slegers, der seit 2015 als PSV-Stimme arbeitet.

Slegers verkündet baldigen Tod und wirbt für Stammzellenspender: „Anderen ist noch zu helfen“

Bereits kurz nach Bekanntwerden seiner Erkrankung hatten Fans im Stadion Banner platziert, die ihm Mut machen sollten. „Bleib stark, Thijs“, „Halt den Kopf oben, Thijs“ oder „Wir denken an dich“ war darauf zu lesen. Die Anteilnahme war von Beginn an groß.

Auch unter seinem Post sammelten sich viele aufmunternde Kommentare. Die niederländische Profiliga Eredivisie schrieb: „Viel Kraft für Sie, Ihre Familie und alle Angehörigen!“ Ähnlich äußerten sich Ex-Bundesliga-Profi Luuk de Jong und der von der PSV an Union Berlin verliehene Timo Baumgartl, der sich nach einer Hodenkrebs-Diagnose zurück ins Leben kämpfte. Ex-FC-Bayern-Kapitän Mark van Bommel, von 2018 bis 2019 Trainer in Eindhoven, sendete ein weißes und ein rotes Herz.

Während für ihn selbst keine Heilungschancen mehr bestehen, wirbt Slegers zum Abschluss seiner Nachricht dafür, sich als Stammzellenspender zu registrieren – „wenn Sie uns wirklich eine Freude machen wollen“. Schließlich sei er mit der tückischen Krankheit nicht allein: „Mir ist nicht mehr zu helfen, anderen aber schon.“ (mg)