Eintracht Frankfurt zu Gast beim 1. FC Saarbrücken heute live: Das DFB-Pokal-Achtelfinale im TV und Stream

Von: Marcel Schwenk

Drucken Teilen

Im DFB-Pokal-Achtelfinale gastiert Eintracht Frankfurt in Saarbrücken. So wird die Partie live im TV und Stream übertragen.

Saarbrücken – Im DFB-Pokal stehen die Achtelfinal-Partien auf dem Programm. Am Mittwoch (6. Dezember) bekommt es Eintracht Frankfurt ab 18 Uhr im Ludwigsparkstadion mit dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken zu tun. Ob die SGE ihrer Favoritenrolle gerecht wird, können Sie im TV und Live-Stream verfolgen. Wo das Spiel übertragen wird, verraten wir Ihnen nachfolgend.

Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal gegen den 1. FC Saarbrücken live im TV und Stream

Eintracht Frankfurt trifft im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch , 6. Dezember , um 18 Uhr auf den 1. FC Saarbrücken .

trifft im am , , um auf den . Die Rechte für die Übertragung des DFB-Pokals liegen bei den Free-TV-Sendern ARD und ZDF sowie beim Pay-TV-Sender Sky .

des liegen bei den und sowie beim . Das Duell der SGE mit dem FCS ist im Fernsehen nur nach Abschluss eines Pay-TV-Vertrags mit Sky zu sehen. Die Übertragung startet um 17.30 Uhr .

ist im nur nach Abschluss eines mit zu sehen. Die um . Im Live-Stream läuft das Pokalspiel bei WOW TV .

läuft das Pokalspiel bei . Um den Live-Stream via WOW TV abzurufen, ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Saarbrücken live: DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den Bayern-Bezwinger

Der 1. FC Saarbrücken sorgte vor etwas mehr als einem Monat bundesweit für Aufsehen. Niemand Geringeres als der FC Bayern München reiste zum Drittligisten, der sich nach einem aufopferungsvollen Kampf mit 2:1 durchsetzte.

Jubelt Eintracht Frankfurt auch nach dem DFB-Pokal-Achtelfinale beim 1. FC Saarbrücken? © Arne Dedert/dpa

In der Runde der letzten 16 bekommt es der FCS nun mit der Frankfurter Eintracht zu tun. Im Duell mit dem derzeitigen Tabellen-7. der Bundesliga, der am Wochenende mit 1:2 in Augsburg unterlag, sind die Saarbrücker erneut der Underdog – eine Rolle, mit der sie sich bekanntlich bestens auskennen.

Allerdings ließ die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller in den zwei Kräftemessen mit unterklassigen Klubs bislang wenig anbrennen. Sowohl gegen Lok Leipzig (7:0) als auch gegen Viktoria Köln (2:0) gelangen Siege. (masc)