Neuer Bundestrainer Nagelsmann erstmals in Bundesliga-Stadion aufgetaucht

Von: Sascha Mehr

Am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga kam es zum Duell Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann war live dabei.

Update vom 24. September, 20.10 Uhr: Julian Nagelsmann nimmt die Arbeit auf! Der neue Bundestrainer wurde am Sonntagabend beim Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und SC Freiburg (0:0) auf der Tribüne im Deutsche Bank Park gesichtet. Nagelsmann wurde erst vergangenen Freitag vom DFB als Flick-Nachfolger vorgestellt.

Nagelsmann beobachtete im Stadion wohl die Frankfurter Kevin Trapp, Robin Koch und Mario Götze sowie den Freiburger Matthias Ginter. In den nächsten Wochen wird man den neuen Bundestrainer wohl noch häufiger in den Spielstätten der Republik sehen.

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann schützt sich vor der Frankfurter Sonne. © Jan Huebner/Imago

Erstmeldung: Frankfurt – Die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg steigt am Sonntag, 24. September 2023, um 17.30 Uhr in Frankfurt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 24. September 2023, um 17.00 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

In der Bundesliga steht der 5. Spieltag an und Eintracht Frankfurt erwartet im heimischen Waldstadion den SC Freiburg. Die Adler sind in der laufenden Spielzeit noch ungeschlagen und stehen vor allem defensiv sehr ordentlich. In der Offensive hakt es aber nach dem Abgang von Randal Kolo Muani noch gewaltig. Gegen defensivstarke Freiburger wird es keine leichte Aufgabe für die SGE.

Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg: Wer holt sich den Sieg?

„Grundsätzlich benötigen wir gegen Freiburg Frische und Spieler, die 90 Minuten maximale Intensität gehen können“, sagte Cheftrainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen die Breisgauer. Die SGE spielte noch am Donnerstagabend ihr Conference-League-Match gegen den FC Aberdeen, das mit 2:1 gewonnen wurde.

„Vor dem, was der SC Freiburg in den vergangenen Jahren entwickelt hat, muss man den Hut ziehen. Ich erwarte einen unangenehmen, laufstarken und bei Standards extrem starken Gegner. Es wird eine große Herausforderung“, so Toppmöller weiter, der eine positive Entwicklung seiner Mannschaft sieht: „Nach einigen Spielen war bei uns Unzufriedenheit zu spüren. Es ist wichtig, dass wir mit einem gewissen Spaß an die Sache herangehen und Leichtigkeit in die Spiele mitnehmen. Bei allen Entwicklungsmöglichkeiten ist Fakt, dass wir in 8 Spielen ungeschlagen sind.“

Eintracht Frankfurt trifft auf den SC Freiburg. © IMAGO/Jürgen Kessler

Gegen Freiburg hat die SGE mehrere Ausfälle zu beklagen, wie Toppmöller bestätigte: „„Alario ist noch kein Thema. Hasebe hat in der Vorbereitung und zum Saisonstart überzeugt. Aktuell stehen wir defensiv sehr gut, weshalb Pacho, Koch und Tuta die Nase vorn haben. Smolcic hat gegen Aberdeen aufgrund seiner Größenvorteile begonnen. Kristijan Jakic fällt aufgrund einer Knieproblematik aus. Am Montag schauen wir, ob er wieder ins Training einsteigen kann. Sebastian Rode wird aufgrund einer Wadenverletzung ausfallen. Wir warten noch auf die genaue Diagnose. Mario Götze hat einen heftigen Schlag abbekommen, wir müssen bis morgen abwarten.“ (smr)