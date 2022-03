Elfer-Fehlschuss und Traumtor! Eintracht siegt nur knapp bei Real Betis

Von: Florian Schimak

Teilen

Eintracht Frankfurt ist bei Betis Sevilla zu Gast. Europa League live. © IMAGO / Jan Huebner

Eintracht Frankfurt reiste mit ordentlich Selbstvertrauen zum Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League nach Sevilla zu Real Betis - und feierte einen knappen Sieg.

Real Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:2)

Das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League führte die Hessen nach Andalusien

Bis zu 7000 Fans der SGE waren mit nach Spanien gereist

Real Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:2)

Real Betis Sevilla: Bravo - Sabaly, Pazzella, Edgar, Aitor Ruibal - Rodriguez, William Carvalho (ab 61. Miranda) - Canales, Fekir, Juanmi (ab 61. Joaquin)- Willian José Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Knauff, Sow, Jakic, Kostic - Lindström (ab 73. Hauge), Kamada (ab 78. Lenz) - Borré (ab 86. Lammers) Tore: 0:1 Kostic (14.), 1:1 Fekir (30.), 1:2 Kamada (32.)

+++ Fazit: Mit etwas Glück und mehr Genauigkeit hätte der Sieg der Eintracht sogar höher ausfallen können. Ein 3:1-Erfolg wäre mehr als möglich gewesen, hätte Borré vom Punkt die Nerven behalten. Aber auch so haben die Frankfurter eine gute Ausgangslage für das Erreichen des Viertelfinales der Europa League geschaffen. +++

Europa League: Knappe Kiste! Eintracht Frankfurt siegt dank Kostic-Traumtor bei Real Betis

90.+4 Minute: AUS! ENDE! VORBEI! Eintracht Frankfurt feiert einen verdienten 2:1-Erfolg bei Real Betis Sevilla.

90.+4 Minute: Noch einmal Ecke für Betis...

90.+2 Minute: Kostic! Fast das 3:1! Doch wieder ist Bravo zur Stelle und wehrt das Geschoss vom Serben ab.

Lesen Sie auch „Sofort einstellen“: „Let‘s Dance“-Zuschauer fordern Abbruch wegen vieler Ausfälle Bei „Let’s Dance“ fällt aktuell ein Promi nach dem anderen aus. Etlichen Fans der Tanzshow ist das zu viel. Sie fordern von RTL einen augenblicklichen Abbruch der Staffel. „Sofort einstellen“: „Let‘s Dance“-Zuschauer fordern Abbruch wegen vieler Ausfälle

90. Minute: Vier Minuten Nachspielzeit gibt‘s im Benito Villamarín.

88. Minute: Man merkt Betis an, dass sie bereits das 16. Spiel in diesem Jahr absolvieren. Die Spanier sind platt, auch wenn man ihnen den Willen nicht absprechen kann.

83. Minute: Betis erhöht nun natürlich die Schlagzahl und steht wesentlich höher. Viel fällt den Andalusiern aber nicht ein. Immer wieder hat die Eintracht gute Kontermöglichkeiten, spielt diese aber nicht entscheidend zu Ende. So bleibt‘s spannend für die letzten Minuten.

78. Minute: Die Crunchtime ist angebrochen! Noch führt die Eintracht bei Betis mit 2:1. Können die Hessen die knappe Führung über die Zeit retten?

Eintracht Frankfurt bei Real Betis JETZT live: Knappe SGE-Führung! Heiße Schlussphase angebrochen

72. Minute: Die Eintracht hat das Spiel nun wieder etwas besser unter Kontrolle, auch wenn Betis immer wieder gefährlich vors Tor der Gäste kommt. Ein gutes Zeichen: Die Frankfurter Anhänger sind nun wieder klar in der Stimmungs-Überzahl.

67. Minute: Unfassbar! Wieder Borré! Wieder Bravo! Das wird hier zum Privatduell zwischen den beiden. Die Eintracht muss jetzt nachlegen, am Ende wird das noch bestraft...

65. Minute: Riesen-Chance auf das 3:1! Tuta gewinnt einen wichtigen Zweikampf und spielt dann einen super Ball auf Borré, der frei vor Bravo auftaucht, aber an diesem scheitert. Schade!

60. Minute: Der verschossene Elfmeter hat Betis Aufwind gegeben. Das Team von Manuel Pellegrini ist nun deutlich am Drücker, die Hessen verlieren zu leicht den Ball und können sich so kaum aus dem Angriffswirbel der Gastgeber befreien. Ganz wichtige Phase jetzt im Spiel.

Europa League live: Eintracht zu Gast bei Betis Sevilla

54. Minute: Auf der Gegenseite fast der Ausgleich! Betis schaltet schnell um, Fekir nimmt Tempo auf, bedient Willian José, der auf Canales klatschen lässt. Im letzten Moment grätscht Tuta dazwischen und klärt zur Ecke. Puh, Glück gehabt!

52. Minute: Borré scheitert! Man, war der Strafstoß schlecht geschossen. Der Eintracht-Stürmer verzögert den Anlauf, doch Bravo hat die Ecke geahnt und kann das Schüsschen von Borré am Ende sogar festhalten. Bitter!

51. Minute: Elfmeter für die Eintracht! Lidström schickt Aitor Ruibal auf den Hosenboden und der spielt im Liegen den Ball mit der Hand. Klare Sache...

46. Minute: Weiter geht‘s! Schiedsrichter Marco pfeift die zweite Hälfte in Sevilla an.

Eintracht Frankfurt bei Real Betis JETZT live: Tolles Match in der Europa League

+++ Halbzeit-Fazit: Die Eintracht führt verdient in Sevilla, weil sie (meist) gut und aggressiv verteidigen und dann schnell umschalten. Da sind die Spanier verwundbar. Wenn es den Frankfurtern gelingt, Fekir und Canales auch im zweiten Durchgang kaltzustellen, sieht das hier im Benito Villamarín gut aus. +++

45. Minute: So, das war‘s! Halbzeit zwischen Real Betis Sevilla und Eintracht Frankfurt.

44. Minute: Gleich ist Halbzeit in Sevilla. Bleibt die Führung der Hessen bis zum Pausenpfiff bestehen? Es wäre nicht unwichtig, wenn die Glasner-Elf ins Viertelfinale der Europa League möchte. Canales versucht‘s nochmal aus der Distanz, knapp am rechten Pfosten vorbei. Trapp aber wäre dagewesen.

37. Minute: Richtig geiler Kick im Estadio Benito Villamarín. Die Eintracht mit viel Leidenschaft und Sevilla mit der individuellen Klasse eines Nabil Fekir. Die Zuschauer kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten.

Eintracht Frankfurt bei Real Betis JETZT live: Drei Treffer! Wilder Kick in Sevilla

32. Minute: TOOOOOOOR! Die perfekte Antwort! Lidström spritzt beim Betis-Aufbau dazwischen, marschiert in den Strafraum und bedient dort Kamada, der aus elf Metern zum 2:1 einschieben kann. Postwended die richtige Antwort der Hessen.

30. Minute: Tooor! Jetzt klingelt‘s doch im Eintracht-Kasten! Fekir wird von Canales auf rechts eingesetzt. Der Franzose hat zu viel Zeit, zieht in die Mitte, wird auch von Ndicka nicht entscheidend gestört und schließt dann mit links ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich ab. Das war unnötig!

28. Minute: Die Frankfurter sind immer dann gefährlich, wenn sie nach Ballgewinn blitzschnell umschalten können. Lidström hat auch links Platz und versucht den Traumpass mit dem Außenrist in die Schnittstelle, doch ein Betis-Abwehrspieler kann im letzten Moment zur Ecke klären. Aber: Gute Möglichkeit!

Eintracht Frankfurt ist bei Betis Sevilla zu Gast. Europa League live. © IMAGO / HMB-Media

22. Minute: Glück für die Hessen. Fekir stibitzt Tuta die Kugel vom Fuß und wäre fast frei durch, Schiedsrichter Marco ahndet das Einsteigen des Franzosen aber als Foul. Fekir regt sich darüber fürchterlich auf und schießt den Ball in Richtung Referee - und sieht dafür berechtigterweise Gelb.

18. Minute: Der Treffer fiel nicht unverdient, weil die Eintracht die bessere Mannschaft ist und bislang auch war. Kurios: Im Stadion hört man jetzt nur die Eintracht-Fans singen. Mega!

Eintracht Frankfurt bei Real Betis JETZT live: Traumtor von Kostic

14. Minute: TOOOOOOOR! Wow, Traumtor! Sow verlagert vor dem Betis-Strafraum auf links, wo Kostic viel Platz hat. Der Serbe sieht wohl, dass Bravo nicht ganz gut postiert ist und hebt den Ball gefühlvoll mit links ins lange Eck! Die Eintracht führt bei Real Betis mit 1:0.

11. Minute: Die Hessen zeigen sich hier sehr engagiert und sind in den ersten Minuten das bessere Team. Zwar fehlen noch die wirklich dicken Chancen, aber die Gastgeber von Real Betis kommen nicht in ihr gewohntes Ballbesitzspiel.

6. Minute: Erster guter Abschluss für die Eintracht! Kostic schaltet nach Ballgewinn schnell um, bedient Lidström am Sechzehner und der sucht sofort den Abschluss. Aber einen Meter über den Betis-Kasten.

1. Minute: Der Ball im Estadio Benito Villamarín rollt! Schiedsrichter Guida Marco pfeift die Partie an.

Europa League JETZT live: Eintracht Frankfurt bei Real Betis Sevilla zu Gast

Eintracht Frankfurt trifft in der Europa League auf Real Betis Sevilla. © IMAGO / Jan Huebner

Update vom 09. März, 18.17 Uhr: Und bei den Hessen? Da hat Coach Oliver Glasner nach dem 4:1-Erfolg am Wochenende gegen die Hertha natürlich wenig Grund, etwas an seiner Startelf zu ändern. Also macht er‘s auch nicht und schickt exakt die gleiche Elf wie gegen die Alte Dame ins Rennen.

Update vom 09. März, 18.03 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Auf wen muss man bei Real Betis achten? Die bekannntesten Namen sind mit Sicherheit Nabil Fekir, der bei Olympique Lyon bereits groß aufzockte und mit Frankreich 2018 Weltmeister wurde. Außerdem galt einst Sergio Canales als großes Talent, schaffte bei Real Madrid aber nicht den großen Durchbruch. Außerdem interessant: William Carvalho, der Portugiese, der 2016 den EM-Titel holte.

Europa League huete live: Eintracht Frankfurt will Betis schlagen

München - Was haben der FC Bayern und Eintracht Frankfurt gemeinsam? Genau, beide Teams sind in Europa in dieser Saison noch ungeschlagen. Während der deutsche Rekordmeister am Dienstag eindrucksvoll in die Runde der letzten Acht der Champions League marschierte, wollen die Hessen am Mittwoch den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale der Europa League gehen.

Eintracht Frankfurt heute bei Real Betis live: Macht‘s die SGE dem FC Bayern gleich?

Oliver Glasner stand die Vorfreude auf die Rückkehr mit der Eintracht in die Wohlfühloase Europa League nach dreimonatiger Pause ins Gesicht geschrieben. „Die Europa League ist etwas ganz Spezielles für den Klub und die Stadt. Frankfurt liebt die Europa League. Diese Euphorie steckt auch an. Ich bin da wie ein kleines Kind und freue mich wahnsinnig, dass ich das hautnah miterleben darf. Ich werde den Abend genießen“, sagte der Trainer der Hessen vor dem Hinspiel im Achtelfinale bei Betis Sevilla am Mittwoch und betonte: „Bei allem Respekt, den wir haben, zählt für uns nur das Weiterkommen. Dafür wollen wir die Basis legen.“

Video: Glasner - „Davon habe ich als Kind geträumt“

Auf die Eintracht wartet eine heiße Atmosphäre, gibt es für Fußballspiele in Spanien doch längst keine Corona-Beschränkungen mehr. 60.000 Zuschauer könnten somit im Estadio Benito Villamarín dabei sein, darunter einige Tausend Eintracht-Anhänger. Bis zu 7000 Fans der Hessen sollen sich auf den Weg nach Sevilla gemacht haben, schreibt kicker.de.

„Es ist kein Geheimnis, dass unsere Fans sehr, sehr wichtig für uns sind. Deshalb bin ich glücklich, dass wir sie in Sevilla hinter uns haben werden“, sagte Flügelflitzer Filip Kostic und versprach: „Wir packen das!“ (smk/dpa)