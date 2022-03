Eintracht Frankfurt bei Real Betis heute live: Macht‘s die SGE dem FC Bayern gleich?

Von: Florian Schimak

Teilen

Eintracht Frankfurt trifft in der Europa League auf Real Betis Sevilla. © IMAGO / Jan Huebner

Eintracht Frankfurt reist mit ordentlich Selbstvertrauen zum Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League nach Sevilla zu Real Betis. Die Partie im Live-Ticker.

Real Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt -:- (-:-), live ab 18.45 Uhr auf RTL+

Das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League führt die Hessen nach Andalusien

Bis zu 7000 Fans der SGE sind mit nach Spanien gereist

Die Partie im Live-Ticker

Real Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt -:- (-:-)

Real Betis Sevilla: - Eintracht Frankfurt: - Tore: -

+++ Aktualisieren +++

München - Was haben der FC Bayern und Eintracht Frankfurt gemeinsam? Genau, beide Teams sind in Europa in dieser Saison noch ungeschlagen. Während der deutsche Rekordmeister am Dienstag eindrucksvoll in die Runde der letzten Acht der Champions League marschierte, wollen die Hessen am Mittwoch den ersten Schritt in Richtung Viertelfinale der Europa League gehen.

Eintracht Frankfurt heute bei Real Betis live: Macht‘s die SGE dem FC Bayern gleich?

Oliver Glasner stand die Vorfreude auf die Rückkehr mit der Eintracht in die Wohlfühloase Europa League nach dreimonatiger Pause ins Gesicht geschrieben. „Die Europa League ist etwas ganz Spezielles für den Klub und die Stadt. Frankfurt liebt die Europa League. Diese Euphorie steckt auch an. Ich bin da wie ein kleines Kind und freue mich wahnsinnig, dass ich das hautnah miterleben darf. Ich werde den Abend genießen“, sagte der Trainer der Hessen vor dem Hinspiel im Achtelfinale bei Betis Sevilla am Mittwoch und betonte: „Bei allem Respekt, den wir haben, zählt für uns nur das Weiterkommen. Dafür wollen wir die Basis legen.“

Lesen Sie auch Danni Büchner nimmt ihre Kinder aus der Schule, um schöne Kreuzfahrt zu machen Danni Büchner macht gerade Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff. Zusammen mit Jada und den Zwillingen kann endlich mal richtig ausgespannt werden. Dabei müssten die Kinder eigentlich gerade in der Schule sein. Danni Büchner nimmt ihre Kinder aus der Schule, um schöne Kreuzfahrt zu machen

Video: Glasner - „Davon habe ich als Kind geträumt“

Auf die Eintracht wartet eine heiße Atmosphäre, gibt es für Fußballspiele in Spanien doch längst keine Corona-Beschränkungen mehr. 60.000 Zuschauer könnten somit im Estadio Benito Villamarín dabei sein, darunter einige Tausend Eintracht-Anhänger. Bis zu 7000 Fans der Hessen sollen sich auf den Weg nach Sevilla gemacht haben, schreibt kicker.de.

„Es ist kein Geheimnis, dass unsere Fans sehr, sehr wichtig für uns sind. Deshalb bin ich glücklich, dass wir sie in Sevilla hinter uns haben werden“, sagte Flügelflitzer Filip Kostic und versprach: „Wir packen das!“ (smk/dpa)