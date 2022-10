Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur live: Hier sehen Sie das Spiel exklusiv

Von: Philipp Mosthaf

Wer gewinnt die Champions League in dieser Saison? Prime Video und DAZN übertragen die Spiele live. © CAHKT / PantherMedia

Eintracht Frankfurt trifft am 3. Spieltag der Champions League auf Tottenham Hotspur. Erfahren Sie hier, wer das Match live und exklusiv im TV und Stream zeigt.

Von einer Vorentscheidung zu sprechen, wäre gewiss noch etwas zu früh. Dennoch birgt das Champions-League-Spiel der Frankfurter Eintracht gegen Tottenham Hotspur jede Menge Brisanz. Beide Teams stehen nach zwei Spieltagen bei drei Punkten. Ein Erfolg im heutigen Aufeinandertreffen (Anstoß 21:00 Uhr) ist also extrem wichtig. Amazon Prime Video überträgt das Duell in der Königsklasse live und exklusiv. Diese Champions-League-Spiele sehen Sie bei Prime Video.

Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur – der Kampf um Platz 2

Überraschenderweise sind nicht die Londoner um Harry Kane auf dem 1. Platz der Gruppe D. Sporting Lissabon grüßt nach zwei Spieltagen von ganz oben und kann heute den Spitzenplatz mit einem weiteren Dreier bei Olympique Marseille sichern. Die Frankfurter Defensive erwartet heute Abend Schwerstarbeit. Mit Kane, Son und dem Ex-Hoffenheimer Richarlison verfügen die Spurs über eine ganz starke Offensive. Auf dem Papier sind die Engländer der große Favorit in dieser doch recht ausgeglichenen Gruppe.

Dennoch ist denn Spurs die Generalprobe misslungen. Im Spitzenspiel der Premier League setzte es im Nordlondon-Derby bei Arsenal eine 1:3-Niederlage. Für Tottenham war es die erste Pleite in der Liga. Ganz anders die Eintracht: Die Hessen brachten am Wochenende mit einem 2:0 Union Berlin die erste Niederlage der Saison bei. So kann die SGE nach acht Spieltagen auf einen guten Saisonstart blicken.

Die Vorfreude auf das Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur ist riesig in Hessen. Doch Eintracht-Coach Oliver Glasner muss auf Weltmeister Mario Götze verzichten. Der Ex-Dortmunder war mit dem rechten Fuß umgeknickt, die Schmerzen sind zu groß. Immerhin kehrt Djibril Sow in die Startelf zurück und auch Kristijan Jakic ist wieder eine Option.

