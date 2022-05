Eintracht Frankfurt: Trainer Glasner spürt die Unterstützung für den Verein

Teilen

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner © IMAGO/Jan Huebner

Oliver Glasner, Trainer bei Eintracht Frankfurt, freut sich in der Europa League über die Unterstützung für sein Team.

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner aus Salzburg spürt in der Europa League breite Unterstützung für sein Team. «Ich habe das Gefühl, dass ganz Deutschland Eintracht-Fan ist. Es ist eine Anerkennung da für die Leistungen. Ich denke, dass sich das die Mannschaft auch verdient hat», sagte Glasner am Mittwoch vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United, das am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) in Frankfurt stattfindet. Von Kollegen und in der Fußball-Bundesliga erhalte er immer wieder positives Feedback, schilderte der Österreicher.

«Wichtig ist aber, dass wir nicht in der Vergangenheit leben. Es ist das Wichtigste, dass wir uns von dieser Lobhudelei nicht einlullen lassen. Wir müssen das morgige Spiel so sehen, wie es ist - ein absolutes Highlight für uns alle, für den Club, für die Stadt, für die Fans», fügte Glasner an. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel reicht der Eintracht vor eigenen Fans bereits ein Remis für den Finaleinzug. Auf dem Weg ins Halbfinale warfen die Hessen unter anderen den FC Barcelona aus der Europa League. (dpa)