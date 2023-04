Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin: DFB-Pokal heute live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Im Viertelfinale des DFB-Pokals wartet auf Eintracht Frankfurt mit Union Berlin ein harter Gegner. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt steckt aktuell in einem Formtief. Am Freitag (31. März) kam die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner vor heimischem Publikum gegen den VfL Bochum nicht über ein 1:1 hinaus, der Vorsprung auf die Verfolger ist aufgebraucht. Die SGE ist zwar aktuell noch Sechster in der Tabelle, sollte sich die Situation jedoch nicht ändern, könnte die Eintracht einen Platz im europäischen Geschäft verlieren.

Doch bevor sich Eintracht Frankfurt wieder auf die Bundesliga konzentrieren kann, heißt es erst einmal voller Fokus auf Union Berlin. Denn die Köpenicker reisen am Dienstag (04. April) zum DFB-Pokal-Viertelfinale an. „Unser Ziel ist es, Pokalsieger zu werden“, sagte Sportvorstand Markus Krösche am Samstagabend (01. April) im Sportstudio. „Dann musst du Union zu Hause schlagen.“

Eintracht Frankfurt hofft im DFB-Pokal gegen Union Berlin auf ein Erfolgserlebnis. © Oliver Vogler/imago

Eintracht Frankfurt will gegen Union Berlin Leistung steigern

Das enttäuschende Ergebnis gegen den VfL Bochum war leistungstechnisch gesehen aber auch ein Schritt in die richtige Richtung. „Wenn die Leistung stimmt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir Spiele gewinnen. Damit wollen wir gegen Union anfangen“, sagte Krösche im ZDF.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin findet am Dienstag, 4. April 2023, in Frankfurt statt. Anpfiff ist um 18 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin: DFB-Pokal heute live im Free-TV

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF überträgt das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin live und in voller Länge im Free-TV.

Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky sowie ARD und ZDF.

Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin: DFB-Pokal heute live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Frankfurt startet am Dienstag, 4. April 2023, um 17.45 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 18 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin: DFB-Pokal heute im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

(msb)