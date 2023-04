Eintracht zieht Vertragsangebot für Kamada wohl zurück – Wechsel zum BVB vor Abschluss?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Daichi Kamada wird Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen. Der Klub hat das Angebot zur Vertragsverlängerung offenbar zurückgezogen.

Frankfurt - In den vergangenen Wochen und Monaten bahnte sich bei Eintracht Frankfurt ein ablösefreier Abgang von Daichi Kamada bereits an. Der Japaner hatte das Angebot des Klubs auf eine Vertragsverlängerung nicht angenommen und schaute sich wohl nach möglichen neuen Vereinen um. „Ich bin bei meinen Wunschvereinen, zu denen ich wechseln würde, viel anspruchsvoller als Sie es denken. Es gibt schon seit zwei Jahren Gespräche und Kontakte mit großen Klubs“, sagte der Japaner im Winter zum TV-Sender Sport1.

Name Daichi Kamada Alter 26 Verein Eintracht Frankfurt Position Offensives Mittelfeld

Eintracht Frankfurt: Kamada vor ablösefreiem Abfgang

Sportvorstand Markus Krösche kämpfte um Kamada und Ndicka, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer ausläuft. „Wir möchten sie unbedingt behalten, haben ihnen entsprechende Angebote unterbreitet und ihre Rolle bei der Eintracht in der Zukunft erläutert. Jetzt müssen wir abwarten. Wir sind überzeugt, dass es für sie am besten wäre, bei der Eintracht zu bleiben“, sagte der Sportchef vor einiger Zeit zum Kicker-Sportmagazin.

Nun scheint allerdings eine Entscheidung gefallen zu sein bei Eintracht Frankfurt. Nach Informationen von Sport1 hat der Verein das Angebot zur Vertragsverlängerung für Kamada zurückgezogen. Damit ist wohl sicher, dass der Offensivspieler die SGE im Sommer ablösefrei verlassen wird.

Daichi Kamada verlässt Eintracht Frankfurt wohl. © IMAGO/FOTOAGENZIA

Der Japaner kam 2017 aus seiner Heimat an den Main und über den Umweg VV St. Truiden, für den er eine Saison auf Leihbasis spielte, schaffte er bei Eintracht Frankfurt den Durchbruch. Sein Marktwert schoss in den letzten fünf Jahren von 0,75 Millionen Euro auf jetzt 30 Millionen Euro in die Höhe und er entwickelte sich zum Leistungsträger und Führungsspieler.

Eintracht Frankfurt zieht Angebot für Kamada zurück

Der neue Verein von Kamada ist noch nicht bekannt, zuletzt kamen aber Gerüchte um einen Transfer zu Borussia Dortmund auf. Sport1 berichtet, dass die Verantwortlichen des BVB ein 40-Millionen-Euro-Paket für den ablösefreien Mittelfeldspieler schnüren wollen.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Der 26-Jährige würde mit einem Transfer in den Ruhrpott den gleichen Weg gehen wie sein Landsmann Shinji Kagawa, der beim BVB zum Superstar wurde und anschließend zu Manchester United in die englische Premier League wechselte. (smr)