Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum: Bundesliga live im TV und Live-Stream

Nach der Länderspielpause muss Eintracht Frankfurt gegen Bochum ran. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt hat turbulente Wochen hinter sich. In der Bundesliga läuft es aktuell nicht rund, die SSC Neapel besiegelte im Achtelfinale der Champions League das Aus der SGE. Im Pokal steht Union Berlin vor der Tür, ein dicker Brocken.

Nach der Niederlage gegen Union Berlin in der Liga fand Trainer Oliver Glasner dann auch deutliche Worte für den Abwärtstrend seiner Mannschaft. „Das zweite Gegentor hat nichts mit Fußball zu tun. Unterirdisch. Wenn ein Spieler zwei von uns aushebelt und dann den Torwart tunnelt …“ Weiter sprach er nicht, fügte aber noch an: „Wir verkacken es hinten.“

Eintracht Frankfurt möchte gegen den VfL Bochum nach der Länderspielpause ein Erfolgserlebnis verbuchen. © Jan Huebner/imago

Eintracht Frankfurt will den Anschluss an die oberen Plätze nicht verlieren

Die Länderspielpause kam für Eintracht Frankfurt also mehr als gelegen, um Luft holen zu können. Nun geht es weiter, am Freitagabend (31. März) wartet der VfL Bochum im heimischen Stadion.

Die Eintracht sollte dann wieder ihr Gesicht aus dem Herbst zeigen, um den Anschluss an die oberen Plätze nicht zu verlieren. Denn das eigentliche Ziel, auch in der kommenden Saison im europäischen Geschäft mitmischen zu können, geriet zuletzt in Gefahr.

Eintracht Frankfurt weiter ohne Jesper Lindström

Verzichten muss die SGE dabei wohl weiter auf Jesper Lindström. Der Offensivspieler hatte sich Anfang März eine schwere Trainingsverletzung zugezogen und fällt weiterhin aus.

Die Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Bochum steigt am Freitag, 31. März 2023, um 20.30 Uhr in Frankfurt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Bochum wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Bochum im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 31. März 2023, um 20 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

