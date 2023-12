Eintracht Frankfurt vor Ausleihe von van de Beek

Drucken Teilen

Steht vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt: Donny van de Beek. © Martin Rickett/Press Association/dpa

Auf der Suche nach Verstärkung ist Eintracht Frankfurt offenbar fündig geworden. Hollands Nationalspieler van de Beek soll auf Leihbasis kommen.

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurt steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge dicht vor der Ausleihe des niederländischen Nationalspielers Donny van de Beek.

Der Deal mit dem englischen Topclub Manchester United könnte demnach bereits am Wochenende perfekt gemacht werden. Eintracht-Trainer Dino Toppmöller wollte sich nicht zu den Spekulationen äußern. Generell „wissen wir aber, dass van de Beek ein guter Spieler ist“, sagte er.

Erst zwei Kurzeinsätze diese Saison

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler besitzt in Manchester einen Vertrag bis zum Sommer 2025, spielt aber unter Trainer Erik ten Hag keine Rolle. In dieser Saison absolvierte er bislang erst zwei Kurzeinsätze für den Tabellensechsten der Premiere League. Der 19-fache Nationalspieler erhofft sich durch mehr Einsatzzeiten bessere Chancen auf eine EM-Teilnahme mit der Oranje-Auswahl.

Van de Beek war im Sommer 2020 für 39 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Manchester United gewechselt. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung sollen sich die Engländer an einem Großteil des auf sieben Millionen Euro geschätzten Jahresgehalts van de Beeks beteiligen. Die Eintracht soll zudem an einer Kaufoption interessiert sein. Im Gespräch ist eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro. dpa