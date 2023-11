Eintracht Frankfurt vor überraschendem Transfer von Stürmer-Star?

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer und scheint fündig geworden zu sein. Doch kommt der Wunschspieler erst im Sommer?

Update vom 30. November, 23.30 Uhr: Ein Nachfolger von Randal Kolo Muani soll im Winter kommen, doch wen zaubert Eintracht Frankfurt aus dem Hut? Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet, dass Fotis Ioannidis ein Kandidat ist. Panathinaikos Athen soll dem Angreifer aber keine Freigabe für einen Transfer im Winter gegeben haben. Könnte ein Wechsel erst im Sommer klappen?

Wechselt Fotis Ioannidis zu Eintracht Frankfurt? © IMAGO/Yannis Halas

Erstmeldung: Frankfurt – Die Partie des 5. Spieltags der Conference League zwischen Eintracht Frankfurt gegen PAOK Saloniki steigt am Donnerstag, 30. November 2023, um 21.00 Uhr in Frankfurt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt gegen PAOK Saloniki: Conference League live im Free-TV?

Der TV-Sender RTL zeigt die Partie des 5. Spieltags der Conference League zwischen Eintracht Frankfurt und PAOK Saloniki am Donnerstag, 30.11.2023 live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Eintracht Frankfurt gegen PAOK Saloniki: Conference League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Partie in der Conference League zwischen Eintracht Frankfurt und PAOK Saloniki am Donnerstag, 30.11.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt die Partie in der am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Conference League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

In der UEFA-Conference-League steht der 5. Spieltag an und Eintracht Frankfurt erwartet PAOK Saloniki zum Top-Spiel der Gruppe G. Beide Vereine sind bereits sicher in der K.o.-Phase des Wettbewerbs, im direkten Duell geht es um den Gruppensieg und damit den Vorteil, direkt für das Achtelfinale qualifiziert zu sein und nicht noch durch die Zwischenrunde zu müssen.

Eintracht Frankfurt gegen PAOK Saloniki: Wer holt sich den Sieg?

Eintracht Frankfurt muss gewinnen, um den Kontrahenten in der Tabelle zu überholen. Bei einem Remis spricht viel für PAOK Saloniki als Gruppensieger, bei einer Niederlage wird die SGE definitiv Zweiter in der Vorrunde. Aus dem Hinspiel, das die Adler mit 1:2 verloren, ist noch eine Rechnung offen: Kevin Trapp sah nach einer Rudelbildung die Rote Karte.

Die Generalprobe ging schief für Eintracht Frankfurt, denn gegen den VfB Stuttgart setzte es eine Heimniederlage. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Nach dem frühen Rückstand haben wir weitergemacht, haben uns einige Chancen rausgespielt und den Ausgleich gemacht. Wir waren sehr dominant, aus dem Nichts macht Stuttgart dann das 1:2. Beide Tore waren vermeidbar“, sagte SGE-Sportchef Markus Krösche nach der Partie.

Eintracht Frankfurt trifft auf PAOK Saliniki. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

„In der zweiten Halbzeit haben wir die Energie nicht mehr auf den Platz bekommen, waren fahrig und nicht mehr so zielstrebig. Durch einfache Ballverluste haben wir Stuttgart ins Spiel kommen lassen, diese Ballverluste kosten natürlich auch Kraft. Wir waren nicht in der Lage, das Spiel noch zu drehen“, so Krösche weiter. (smr)