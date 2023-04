Eintracht-Frauen nach Remis gegen Hoffenheim weiter Dritter

Frankfurts Trainer Niko Arnautis und seine Mannschaft sind weiter Dritter. © David Inderlied/dpa

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind der erneuten Teilnahme an der Qualifikation zur Champions League einen großen Schritt nähergekommen. Das Team von Trainer Niko Arnautis trennte sich im Bundesliga-Nachholspiel von Verfolger TSG 1899 Hoffenheim 3:3 (2:2) und verteidigte damit den dritten Tabellenplatz.

Frankfurt/Main - In einem intensiven Duell gingen die Gastgeberinnen durch Lara Prasnikar in der 5. Minute früh in Führung. Fabienne Dongus (12.) und Paulina Krumbiegel (31.) brachten dann Hoffenheim nach vorn, ehe Nicole Anyomi (41.) kurz vor der Pause der Ausgleich gelang. Nach dem Wechsel schoss Melissa Kössler (57.) die TSG zum zweiten Mal in Führung, die Geraldine Reuteler (73.) wieder egalisierte. In der Schlussphase traf Eintracht-Stürmerin Laura Freigang (82.) nur die Latte.

Vier Spieltage vor dem Saisonende liegen die Hessinnen mit 42 Zählern weiter drei Punkte vor dem Rivalen aus dem Kraichgau. Zwar müssen die Eintracht-Frauen in zwei Wochen noch gegen Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg antreten. Hoffenheim steht am drittletzten Spieltag mit dem Gastspiel bei Tabellenführer Bayern München aber eine nicht minder schwere Aufgabe bevor. dpa