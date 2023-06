Eintracht mit Neuzugang einig – Transferpoker um Ablöse vor Abschluss?

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt treibt die Kaderplanung voran und ist sich offenbar mit dem nächsten Spieler einig. Es geht aber noch um die Ablöse mit dem abgebenden Verein.

Frankfurt – Bei Eintracht Frankfurt läuft die Kaderplanung für die nächste Saison auf Hochtouren und nicht bei allen Spielern hat der Verein das Heft in der Hand, wie es weitergeht. Daichi Kamada wird den Verein ablösefrei verlassen und auch Evan Ndicka besitzt keinen Vertrag für die kommende Saison. Die SGE kämpft aber weiter um einen Verbleib des Leistungsträgers. Ansgar Knauff, der von Borussia Dortmund ausgeliehen ist, wollen die Adler ebenfalls langfristig halten.

Ansgar Knauff Geboren: 10. Januar 2002 (Alter 21 Jahre), Göttingen Verein: Eintracht Frankfurt Position: Rechtsaußen

Eintracht Frankfurt plant Verpflichtung von Knauff

Der 21-Jährige müsste ab Juli eigentlich zurück zu Borussia Dortmund, da Eintracht Frankfurt keine Kaufoption besitzt. Trotzdem ist ein Verbleib am Main weiterhin möglich, Sportvorstand Markus Krösche ist aber auf ein Entgegenkommen des deutschen Vizemeisters angewiesen. Der BVB scheint mit Knauff nicht zu planen in der kommenden Saison und ist gesprächsbereit bei einem möglichen Verkauf.

Knauff startete sehr stark bei Eintracht Frankfurt und zeigte im ersten Halbjahr am Main seine ganze Qualität. Sein persönliches Highlight war sicher der Ausgleichstreffer zum 1:1 im Hinspiel des Europa League-Viertelfinales gegen den FC Barcelona. Am Ende holte die SGE den Titel in der Europa League und Ansagar Knauff hatte seinen Anteil daran.

Ansgar Knauff von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto / Michael Berm

In der laufenden Spielzeit agierte der 21-Jährige dann nicht mehr ganz so stark wie zuvor, war aber dennoch ein wichtiger Spieler für Oliver Glasner. In der Saison 2022/23 kommt er wettbewerbsübergreifend auf 33 Einsätze, in denen er einen Treffer erzielen und zwei weitere vorbereiten konnte.

Eintracht Frankfurt: Verhandlungen mit BVB wegen Knauff

Die Verhandlungen zwischen Eintracht Frankfurt und Ansgar Knauff liefen im Hintergrund seit einer ganzen Weile und mittlerweile soll es eine Einigung geben über einen Fünfjahresvertrag, wie die Bild berichtet. Jetzt gilt es für die SGE, sich mit Borussia Dortmund einig zu werden. Nach Bild-Informationen verlangt der BVB zunächst zehn Millionen Euro Ablöse für den 21-Jährigen, die SGE wollte aber nur die Hälfte zahlen.

Nach zähen Verhandlungen sollen sich die beiden Bundeslkigaklubs angenähert haben, fix ist der Transfer von Ansgar Knauff zu Eintracht Frankfurt aber noch nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die beiden Vereine zeitnah einig werden und der Transfer über die Bühne geht. (smr)