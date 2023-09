Überraschender Neuzugang: Offensivspieler unterschreibt bei Eintracht Frankfurt

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Der Neuzugang wechselt aber erst zur Saison 2024/25 zur SGE.

Frankfurt – Es waren turbulente letzte Tage für Eintracht Frankfurt, bis das Transferfenster am 1. September, 18 Uhr, schloss. Von da an können nur noch vereinslose Spieler verpflichten, diese wären dann sofort spielberechtigt. Sportvorstand Markus Krösche glaubt aber nicht, dass die SGE kurzfristig aktiv wird. „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir so bleiben, wie wir sind, ist relativ hoch, weil wir der Mannschaft vertrauen“, so Krösche.

Krisztián Lisztes Geboren: 6. Mai 20005 Verein: Ferencvárosi Torna Club Position: Offensives Mittelfeld

Eintracht Frankfurt verpflichtet Neuzugang

Nun hat Eintracht Frankfurt aber doch noch einen Neuzugang verpflichtet. Krisztián Lisztes wechselt aber erst zur kommenden Saison 2024/25 vom Ferencvárosi Torna Club an den Main und erhält einen Vertrag bis 2029. Über die Höhe der Ablösesumme, die die SGE zahlen muss, ist nichts bekannt.

„Krisztián Lisztes hat sich in den vergangenen Monaten nicht nur bei uns in den Fokus gespielt. Umso bedeutsamer ist es, dass wir bereits zu diesem frühen Zeitpunkt eine wichtige Kaderstelle in unseren Planungen mit einem weiteren hochbegabten Spieler besetzen werden. Zudem freuen wir uns, auch ihm eine gute Perspektive bei Eintracht Frankfurt aufzeigen zu können“, sagte Sportdirektor Timmo Hardung zum Transfer.

Krisztián Lisztes wechselt zu Eintracht Frankfurt. © Eintracht Frankfurt

„Wir sind davon überzeugt, dass Krisztián zunächst in vertrautem Umfeld seine Entwicklung fortsetzen und noch mehr Wettkampfpraxis erhalten wird. Wir freuen uns, ihn ab der kommenden Saison mit all seiner Intensität, Dynamik sowie direkter und indirekter Torgefahr in Frankfurt willkommen zu heißen“, so Hardung weiter.

Eintracht Frankfurt: Krisztián Lisztes kommt

Der 18-jährige Sohn des gleichnamigen ehemaligen Bundesligaspielers durchlief die komplette Nachwuchsabteilung von Ferencváros und gab im Mai 2022, im Alter von mit 17 Jahren und acht Tagen, sein Debüt in der ungarischen 1. Liga. Beim Gewinn der Meisterschaft in der vergangenen Saison steuerte der Offensivspieler in der Rückrunde in neun Einsätzen fünf Treffer und eine Vorlage bei.

Lisztes ist in der Offensive flexibel einsetzbar und kann auf beiden Flügeln sowie im Sturm und hinter den Spitzen spielen. Der 18-Jährige ist international für Ungarns U21 aktiv, für die er in zwei Einsätzen einen Treffer erzielen konnte. (smr)