Eintracht-Profis Kostic und Kamada wieder auf dem Platz

Konnte wieder ins Training einsteigen: Frankfurts Filip Kostic (r). © Arne Dedert/dpa

Bei Eintracht Frankfurt sind die Offensivkräfte Filip Kostic und Daichi Kamada ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der zuletzt erkrankte Flügelflitzer und der am Oberschenkel verletzte japanische Mittelfeldspieler standen wieder auf dem Platz.

Frankfurt - Ihre Wiedereingliederung verlaufe planmäßig, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Hingegen fehle Angreifer Ragnar Ache wegen muskulärer Probleme weiter. Die Eintracht spielt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg.

Inzwischen wieder zuhause ist Makoto Hasebe. „Ich wurde heute aus dem Krankenhaus entlassen. Vielen Dank für eure aufmunternden Worte. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich hoffe, dass ich bald wieder auf das Spielfeld zurückkehren kann“, teilte der 38 Jahre alte Japaner am Dienstagabend via Instagram mit. Der Abwehrroutinier hatte sich am Samstag beim Sieg in Stuttgart eine Brustkorbverletzung zugezogen und wird nach Clubangaben mehrere Wochen ausfallen. dpa