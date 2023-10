Eintracht plant Transfer-Coup: Sportchef Krösche bestätigt Interesse an Offensivstar

Von: Sascha Mehr

Teilen

Wechselt Assan Ouédraogo zu Eintracht Frankfurt? © IMAGO/Laci Perenyi

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach Verstärkungen und offenbar beim kriselnden Zweitligisten FC Schalke 04 fündig geworden.

Frankfurt – Am 3. Spieltag der Conference League hat Eintracht Frankfurt gegen HJK Helsinki ein Schützenfest gefeiert. Am Ende stand es 6:0 für die Adler, die damit einen weiteren Schritt in Richtung K.o.-Phase machen. Besonders überzeugen konnte die zuletzt oft gescholtene Offensive, auch wenn die Defensive des Gegners natürlich nicht die Qualität besitzt, auf die die SGE-Angreifer in der Bundesliga treffen.

Assan Ouédraogo Geboren: 9. Mai 2006 (Alter 17 Jahre), Mülheim an der Ruhr Verein: FC Schalke 04 Position: Offensives Mittelfeld

Eintracht Frankfurt: Die Offensive überzeugt endlich

„Es war der nächste Schritt in die richtige Richtung. Wir haben schöne Tore erzielt und waren eiskalt vor dem Kasten. Insgesamt war es ein schöner Abend. Die Standardsituationen waren brandgefährlich, daraus haben wir Kapital geschlagen“, zeigte sich Sportvorstand Markus Krösche zufrieden nach dem Auftritt.

Trotz der immer stärker werdenden Offensive wird Eintracht Frankfurt im Winter wahrscheinlich einen weiteren Angreifer verpflichten, wie SGE-Sportdirektor Timmo Hardung nach dem Spiel bestätigte. Zuletzt wurde Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 mit den Adlern in Verbindung gebracht.

Beschäftigt sich Eintracht Frankfurt mit dem Ausnahmetalent des kriselnden Zweitliga-Klubs? Diese Frage stellte RTL vor dem Helsinki-Spiel Markus Krösche. „Er ist ein sehr interessanter Spieler“, antwortete der SGE-Sportvorstand vielsagend. Die SGE bemüht sich also um den 17-Jährigen, die Konkurrenz ist aber gewaltig, denn zahlreiche Top-Klubs stehen Schlange bei Ouedraogo.

Eintracht Frankfurt zeigt Interesse an Ouedraogo

Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig zeigt ebenfalls großes Interesse an Assan Ouedraogo. Ein Wechsel zum Champions-League-Teilnehmer scheint sich langsam anzubahnen. Nach Informationen der Sport-Bild sind die Sachsen Favorit auf eine Verpflichtung des 17-Jährigen, der in der laufenden Saison einen Treffer in zehn Zweitligaspielen erzielte. RB will ihn offenbar aber nicht bereits im Winter holen, sondern im kommenden Sommer die Ausstiegsklausel ziehen, die bei sieben Millionen Euro liegen soll.

Das sind die Rekordtransfers bei Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Noch nicht aufgegeben hat aber auch der FC Bayern. Nach Sky-Informationen soll ein Treffen zwischen dem Klub und Ouedraogos Management geplant sein. Der deutsche Rekordmeister scheint aber nur Außenseiterchancen auf eine Verpflichtung des Offensiv-Juwels zu haben – genau wie Eintracht Frankfurt. (smr)