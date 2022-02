Eintracht-Trainer bestürzt wegen russischem Angriff – «Ich kann das nicht verstehen»

Glasner spricht über die Situation in der Ukraine

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat bestürzt auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. «Ich kann das nicht verstehen in der heutigen Zeit. Der Balkankrieg ist erst 30 Jahre her, das haben alle auch schon wieder vergessen. Das es jetzt wieder passiert, verurteile ich natürlich», sagte der 47 Jahre alte Österreicher am Donnerstag.

Der Verein sei von den Vorgängen unmittelbar betroffen. «Unser Zeugwart Igor stammt aus der Ost-Ukraine. Ich spreche jeden Tag mit ihm. Er hat seine Familie noch dort. Er erzählt, dass seine Brüder zu Hause sitzen und befürchten, eingezogen zu werden und dann vielleicht an die Front zu müssen», berichtete Glasner.

Dass derzeit in der Ukraine kein Fußball gespielt werden könne, sei aus seiner Sicht klar. «Die Leute dort haben jetzt völlig andere Sorgen», betonte Glasner. (dpa)