Eintracht vor Verpflichtung von Augsburg-Torjäger?

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach Verstärkungen und hat offenbar einen Angreifer von Ligarivale FC Augsburg im Visier.

Frankfurt/Augsburg – Eintracht Frankfurt befindet sich mitten in der Planung für die kommende Saison. Nach einer schwachen Hinrunde, in der die erneute Teilnahme an der Champions League verspielt wurde, soll der Kader in mehreren Mannschaftsteilen verstärkt werden. Mit Willian Pacho (Royal Antwerpen), Hugo Larsson (Malmö FF) und Omar Marmoush (VfL Wolfsburg) stehen die ersten Neuzugänge bereits fest.

Eintracht Frankfurt sucht weitere Verstärkungen

Hinzu kommt das Duo Philipp Max und Junior Dina Ebimbe, bei denen Eintracht Frankfurt die im Leihvertrag verankerten Kaufoptionen zog. Beide Akteure bleiben damit langfristig am Main. Die Personalplanungen sind aber längst nicht abgeschlossen, auch weil Leistungsträger die SGE im Sommer verlassen könnten. Sportvorstand Markus Krösche hat weiter jede Menge Arbeit vor sich, um dem neuen Trainer einen Kader zur Verfügung zu stellen, der um die internationalen Plätze mitspielen kann.

Ein Spieler, der auf der Liste von Eintracht Frankfurt weit oben steht, ist Ermedin Demirović vom FC Augsburg, wie die FR berichtete. Der Mittelstürmer wechselte vergangenen Sommer im Tausch gegen Michael Gregoritsch vom SC Freiburg zu den Fuggerstädtern. Nachdem er im Breisgau hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, drehte er in Augsburg plötzlich auf.

An der Seite des deutschen Nationalspielers Mergim Berisha erzielte der Bosnier in 30 Bundesligaspielen acht Treffer und bereitete sechs weitere vor. Im Endspurt der Saison hatte der 25-Jährige Beschwerden im Knie, weshalb nun eine Operation notwendig war, wie sein Verein FC Augsburg mitteilte. Der Eingriff am Außenmeniskus sein aber gut verlaufen, sodass Demirović bereits mit dem Rehaprogramm starten konnte.

Eintracht Frankfurt mit Interesse an Demirović

Demirović wäre bei Eintracht Frankfurt nicht als Ersatz für Top-Torjäger Randal Kolo Muani eingeplant, falls dieser den Verein verlässt. Bei den beiden Stürmer Lucas Alario und Rafael Borré, die in der vergangenen Saison keine große Rolle spielten, gibt es ebenfalls Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied. Sollte einer dieses Duos gehen, könnte er durch Demirović ersetzt werden.

Der 25-Jährige wurde in Hamburg geboren und durchlief die Nachwuchsabteilungen des HSV und später von RB Leipzig. Über die Stationen Deportivo Alavés, FC Sochaux, UD Almería und FC St. Gallen kam er 2020 zum SC Freiburg und zog ein Jahr später weiter nach Augsburg. Nach wieder nur einer Saison könnte Demirović mit einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt das nächste Kapitel seiner Karriere aufschlagen. (smr)