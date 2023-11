Eintracht Frankfurt vor überraschendem Neuzugang im Sturm?

Von: Sascha Mehr

Im Winter soll ein neuer Stürmer und Nachfolger für Randal Kolo Muani kommen. Offenbar hat Eintracht Frankfurt einen Spieler aus Salzburg im Fokus.

Frankfurt – Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Eintracht Frankfurt im Winter auf dem Transfermarkt nachlegen und mindestens ein neuer Angreifer kommen wird. Nach den Abgängen von Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain) und Jesper Lindström (SSC Neapel) sind die Kassen gut gefüllt und Sportvorstand Markus Krösche kann mit dem Geldkoffer losziehen.

Eintracht Frankfurt sucht neuen Stürmer

Immer wieder werden verschiedene Stürmer mit der SGE in Verbindung gebracht, fix ist bisher aber noch niemand. Nach Bild-Informationen will sich Eintracht Frankfurt in spätestens zwei Wochen auf einen Angreifer festlegen. Der Transfermarkt öffnet am 1. Januar wieder, ab dann sind Verpflichtungen möglich.

Ein weiterer Kandidat, der bei Eintracht Frankfurt hohe Wertschätzung genießt, soll Roko Simic von RB Salzburg sein, wie Bild berichtet. Der 1,90-Meter-Mann bestritt bislang 35 Pflichtspiele für Salzburg, in denen ihm sechs Tore und zwei Vorlagen gelangen. In der laufenden Saison erzielte er vier Treffer in 13 Einsätzen in der österreichischen Bundesliga.

Simic steht in Salzburg noch bis 2025 unter Vertrag und dürfte Eintracht Frankfurt eine üppige Ablöse kosten. Der Marktwert des Kroaten beläuft sich derzeit auf fünf Millionen Euro, die SGE wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit mehr auf den Tisch legen müssen, um ihn vom österreichischen Top-Klub loszueisen.

Eintracht Frankfurt mit Interesse an Simic?

In seiner Jugend spielte Simic für NK Kustošija und Lokomotiva Zagreb, wo er schließlich auch Profi wurde. RB Salzburg beobachtete den Angreifer und verfolgte dessen Entwicklung genau. 2021 verpflichteten ihn die Österreicher dann für eine Ablöse in Höhe von vier Millionen Euro. Es folgten Leihen zum FC Lieferung und zum FC Zürich.

Der kroatische U21-Nationalspieler hat sich nach seiner Rückkehr aus Zürich in Salzburg durchgesetzt und einen Stammplatz erarbeitet. Der 20-Jährige hat immenses Potenzial, das er längst noch nicht ausgeschöpft hat. Die Verpflichtung von Simic wäre vor allem eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Favorit soll aber weiterhin Rafiu Durosinmi vom tschechischen Klub Viktoria Pilsen sein. (smr)