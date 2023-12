Eintracht vor Ausleihe von van de Beek

Eintracht Frankfurt möchte Donny van de Beek verpflichten. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

Donny van den Beek dürfte nach der Winterpause für Eintracht Frankfurt auflaufen. Sportvorstand Markus Krösche ließ daran kaum Zweifel. Der Profi von Manchester United soll die Offensive stärken.

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche geht von einer Verpflichtung des niederländischen Mittelfeldspieler Donny van de Beek aus.

„Donny ist ein Spieler, der eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, bei uns in der Rückrunde zu spielen“, sagte er am Mittwochabend nach dem 2:1 (0:1)-Sieg in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. Der 26 Jahre alte Fußballprofi von Manchester United soll bereits einen Medizincheck in Frankfurt absolviert haben.

Van de Beek soll zunächst vom englischen Premier-League-Club bis Ende der Saison ausgeliehen werden. Für danach dürfte eine Kaufoption vereinbart werden. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro. Bei Manchester ist er in dieser Spielzeit nicht über zwei Kurzeinsätze hinaus gekommen. Die Offensivkraft könnte Nachfolger von Kapitän Sebastian Rode werden, der am Ende der Saison seine Karriere beenden will. dpa