Streik geplant? Eintracht-Wunschspieler Nkounkou will Wechsel erzwingen

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt sucht weiter nach Verstärkungen für die anstehende Saison und scheint in Frankreich fündig geworden zu sein.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt tüftelt weiter am Kader für die anstehende Saison 2023/24. Zuletzt konnte Markus Krösche gleich mehrere Neuzugänge an Land ziehen. Mit Ellyes Skhiri, der ablösefrei vom 1. FC Köln an den Main wechselt und Robin Koch, der per Leihe von Premier League-Absteiger Leeds United kommt, hat der Sportchef zwei Führungsspieler verpflichtet. Außerdem kam mit Jessic Ngankam ein hoffnungsvoller Angreifer von Hertha BSC zur SGE.

Niels Nkounkou Geboren: 1. November 2000 (Alter 22 Jahre), Pontoise, Frankreich Verein: Position: Linksverteidiger

Eintracht Frankurt buhlt um Nkounkou

Ein weiterer Spieler, der auf der Wunschliste der Adler weit oben steht, ist Niels Nkounkou. Mit dem Linksverteidiger ist sich Eintracht Frankfurt offenbar schon einig, aber nicht mit dessen Verein AS St.-Etienne. Der französische Zweitligist soll das erste Angebot für den 22-Jährigen abgelehnt haben.

Nkounkou selbst ist verwundert über die Vorgehensweise seines Vereins, denn offenbar war es vorher anders abgesprochen. Der 22-Jährige wechselte im vergangenen Winter per Leihe vom FC Everton nach St.-Etienne, doch über eine längere Zusammenarbeit mit dem französischen Klub sei nie gesprochen worden, wie er in einem Interview mit der französischen Tageszeitung L’Équipe verriet. Der Zweitligist wollte die Leihe offenbar sogar ohne Kaufoption durchführen, nur durch das Drängen von Everton sei sie Bestandteil des Deals gewesen.

Wechselt Niels Nkounkou zur Eintracht? © IMAGO/Baptiste Autissier

Der Linksverteidiger erzählte gegenüber der L’Équipe, dass er überrascht war, als sein Klub mitteilte, die Kaufoption ziehen zu wollen. Dem Wechsel nach AS St.-Etienne hätte er nur zugestimmt, weil ihm gesagt worden wäre, dass die Zusammenarbeit nicht über die Rückrunde der Saison 2022/23 hinaus geht.

Eintracht Frankfurt: Nkounkou will unbedingt kommen

„Ich habe einhundert Prozent gegeben, um dem Verein zu helfen, sich zu befreien und um mich wieder in Schwung zu bringen. Die Leihe war eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Jetzt könne ich eine schöne Ablöse einbringen“, so Nkounkou. Doch St.-Etienne plant plötzlich langfristig mit dem Spieler. „Die Idee ist, Niels zu behalten“, sagte Sportdirektor Loïc Perrin kürzlich zur Bild.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Nkounkou will aber so schnell wie möglich zu Eintracht Frankfurt. „Als ich über die Möglichkeit in Kenntnis gesetzt wurde, dort zu unterschreiben, habe ich sofort meine Zusage gegeben“, sagte der 22-Jährige, der St.-Etienne definitiv verlassen will: „Einen Spieler gegen seinen Willen dazubehalten, ist nicht die richtige Lösung. Wenn ich ihnen jeden Tag sagen muss, dass ich gehen will, werde ich das tun.“ (smr)