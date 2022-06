Einzelkritik zur DFB-Gala gegen Italien: Zweier-Hagel für Deutschland – Sorgenkind überzeugt

Von: José Carlos Menzel López

Deutschland hat in der Nations League mit 5:2 gegen Italien gewonnen. Die tz-Einzelkritik samt Noten zum DFB-Auftritt.

Mönchengladbach - Ein Ausrufezeichen! Deutschland hat Italien mit einem 5:2 deklassiert, endlich ist der DFB-Knoten von Bundestrainer Hansi Flick geplatzt. Wer hat beim historischen Sieg besonders überzeugt? Die tz-Einzelkritik:

Einzelkritik zum Deutschland-Sieg gegen Italien: Tor und Abwehr

Manuel Neuer: Auch gegen Italien unter den besten Deutschen. Hielt so gut wie alles, was auf seinen Kasten kam, zur Not auch mit unmöglichen Paraden. Traf bei den Gegentreffern keine Schuld. Note: 2

Lukas Klostermann: Bekam rechts hinten erneut den Vorzug vor Thilo Kehrer und rechtfertigte dies mit einem offensiv beherzten Auftritt. Ließ sich die Squadra auf seiner Seite blicken, war der Leipziger wachsam. Note: 3

Niklas Süle: Der Ex-Bayer leistete sich insbesondere in der Anfangsphase den einen oder anderen Stellungsfehler, fing sich jedoch schnell und bildete gemeinsam mit seinem Nebenmann Antonio Rüdiger einen sicheren Rückhalt. Note: 3; ab 87. Jonathan Tah: o.B.

Antonio Rüdiger: Gab nach seiner Pause in Ungarn erneut den Abwehrchef und zeigte sich vor allem im Aufbau und bei langen Bällen von seiner besten Seite. Wie Süle nach anfänglichen Problemen gewohnt souverän beim Verteidigen – auch wenn er beim Gegentor nicht nah genug an Gnonto dran war. Note: 3

David Raum: Der Hoffenheimer machte viel Dampf über die linke Seite, von wo aus er auch den Führungstreffer durch Joshua Kimmich vorbereitete. Aktiv, frisch und stets unvorhersehbar – so, wie man sich das von einem Flügelspieler wünscht. Note: 2

Trifft wieder: DFB-Star Timo Werner (r.). © ActionPictures / Imago

Einzelkritik zum Deutschland-Sieg gegen Italien: Mittelfeld und Angriff

Ilkay Gündogan: Der Regisseur von Man City sollte auch die Fäden im deutschen Spiel ziehen und machte dies stark. Erkannte die Räume, bespielte sie sauber – und behielt vom Punkt aus die Nerven. Note: 2; ab 88. Anton Stach: o.B.

Joshua Kimmich: Gab neben Gündogan den Denker und Lenker des deutschen Spiels und zeigte darüber hinaus auch noch den Stürmern, wie man vor dem Tor die nötige Kaltschnäuzigkeit behält. Note: 2

Jonas Hofmann: Der Gladbacher bestätigte in seinem Wohnzimmer seinen derzeitigen Status als Trendspieler mit einer erneut engagierten und stets spritzigen Vorstellung. Wenn was los ist, ist Hofmann meistens nicht weit – so wie beim Elfer zum 2:0, den er beim Duell mit dem Italiener Bastoni herausholte. Note: 2; ab 64. Serge Gnabry: o.B.

Thomas Müller: War als Raumdeuter hinter Timo Werner unterwegs, wo er viele Räume für seine Nebenmänner schaffte. Seine nutzte er gewohnt eiskalt zum 3:0. Note: 2; ab 75. Jamal Musiala: o.B.

Leroy Sané: Die Spielfreude ist zurück! Zeigte sich mal wieder von seiner besseren und vor allem motivierten Sahne-Seite. Vor dem Tor hakt es noch. Note: 3

Timo Werner: Dem Chelsea-Stürmer war der Riecher abhandengekommen. Bis er ihn mit einem Doppelpack in Hälfte zwei wiedererlangte. Note: 2; ab 75. Lukas Nmecha: o.B.

Auf der italienischen Seite hatte man auch nach der Partie noch alle Hände voll zu tun. Torhüter Gianluigi Donnarumma legte sich im TV mit einer Reporterin an.