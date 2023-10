Drei Zweier und zwei Fünfer: Sané ackert, Füllkrug netzt, aber die Abwehr wankt

Von: Patrick Mayer

Deutschland müht sich gegen Mexiko zu einem Unentschieden. Leroy Sané wird zum Vorarbeiter, Niclas Füllkrug wieder zum Vollstrecker. Die Noten für das DFB-Team.

Philadelphia - Deutschland holt gegen Mexiko ein Unentschieden (2:2): Vor 62.284 Zuschauern im US-amerikanischen Philadelphia erzielten Antonio Rüdiger (25. Minute) und Niclas Füllkrug (51.) die Tore für das DFB-Team. Uriel Antuna (37.) und Erick Sanchez (47.) trafen für die Mexikaner.

Im zweiten Länderspiel unter Bundestrainer Julian Nagelsmann machte erneut die fahrige und wackelige Viererkette in der Defensive Sorgen, während BVB-Stürmer Füllkrug Qualitäten als Joker bewies – die Einzelkritik zur deutschen Nationalmannschaft.

Marc-André ter Stegen

Der Barcelona-Keeper wirkte anfangs unsicher. Leistete sich in der ersten Viertelstunde gleich mehrere schlampige Abspiele. Sammelte sich mit zunehmender Spieldauer. Seine Körpersprache war aber erneut ausbaufähig im DFB-Team. Note: 3

Niklas Süle

Der BVB-Mann durfte im mexikanischen Hexenkessel in den USA als Rechtsverteidiger ran. Bekam den vielbeinigen und flinken Lozano nicht in den Griff. Beim 1:1 konnte der Hesse die Vorarbeit nicht abgrätschen. Und beim 2:2 durch den 28 Zentimeter kleineren Sanchez (!) verlor der 1,95-Meter-Hüne das entscheidende Kopfballduell. Note: 5

ab 59. Minute: Malik Thiaw: Der Mailänder hatte Glück, dass es nach einem kniffligen Einsteigen gegen Gallardo (68.) keinen Elfmeter gegen ihn gab. Dennoch wirkte der 22-Jährige in den Zweikämpfen wacher als Vorgänger Süle. Note: 3

Jonathan Tah

Der Leverkusener rückte diesmal für Routinier Mats Hummels in die Abwehrmitte. Blockte in höchster Not einen Schuss von Lozano (6.) - wichtig. Wirkte insgesamt stabiler und zweikampfstärker als Nebenmann Rüdiger. Note: 3

Antonio Rüdiger

Der Madrid-Star hatte mit Santiago Gimenez seine liebe Mühe. War zu oft zu weit weg vom mexikanischen Mittelstürmer. Konnte vor dem 1:1 durch Antuna (37.) nicht entscheidend klären. Trotz Treffer zum 1:0 (25.) – in dieser Form kein Abwehrchef für die EM 2024. Note: 4

Gegen Mexiko dagegen gehalten: die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. © IMAGO/Andy Lewis

Robin Gosens

Eine Schwachstelle. Bekam die linke Flanke in der wilden ersten Halbzeit überhaupt nicht zu. Immer wieder griffen die Mexikaner über seine Seite an. Mühte sich offensiv redlich, seinen Aktionen fehlte aber die letzte Zielgenauigkeit und Konsequenz. Note: 5

ab 65. Minute: David Raum: Der Leipziger fand nach seiner Einwechslung überhaupt nicht ins Spiel. Der starke Antuna überlief ihn wiederholt und zwang ihn zu ungestümen Fouls. Kam zu spät für eine Bewertung. Keine Note.

Pascal Groß

Robuste Spielweise. Schob gegen die Mexikaner auch mal den Körper rein und die Schulter raus. Verpasste kurz vor dem mexikanischen Ausgleich ein mögliches 2:0 (36.). Der präsente Premier-League-Profi bot sich erneut als Alternative für Bayerns Joshua Kimmich an. Note: 2

ab 46. Minute: Leon Goretzka: Ackerte viel im Mittelfeld, konnte offensiv aber keine Akzente setzen. Verzettelte sich viel in Zweikämpfe, statt einen wegweisenden Pass zu spielen. Note 4

Ilkay Gündogan

Der DFB-Kapitän ließ sich weit fallen, um die Bälle in der eigenen Hälfte abzuholen. Ging weite Wege und viele Kilometer. Der 32-jährige Stratege konnte den Mexikanern aber sein in Manchester perfektioniertes Ballbesitzspiel nicht aufzwingen. Note: 3

Florian Wirtz

Ballmagnet aus Leverkusen: Kaum von eben jenem Ball zu trennen. Dribbelte munter kreuz und quer rund um die Box, aber zu selten in diese hinein. Note: 3

ab 65. Minute: Jonas Hofmann: Der Leverkusener blieb diesmal blass. Bei einem leichtfüßigen Musiala-Dribbling (71.) wäre er beinahe durch gewesen. Ihm fehlte aber der letzte Zug zum Tor. Kam zu spät für eine Bewertung. Keine Note.

Jamal Musiala

Feiner Trick im Strafraum gegen zwei Mann (17.) - einmal mehr schlug der Bayern-Star aber kein Kapital daraus. Der 20-jährige Münchner verpasste bei all den Dribblings wiederholt den richtigen Zeitpunkt für den Abschluss. Auch, weil die Mexikaner gewissenhaft gegen ihn doppelten. Note: 4

ab 87. Minute: Kevin Behrens: Der Berliner kam zu seinem Länderspieldebüt - aber zu spät für eine Bewertung. Keine Note.

Leroy Sané

Arbeitete bemerkenswert von ganz vorne nach ganz hinten mit (5.). Und das gleich mehrmals. Extrem disziplinierte Leistung. So mannschaftsdienlich, dass er das Angriffsspiel vernachlässigen musste. Dennoch stets ein Gefahrenherd für die mexikanische Abwehr. Präziser Eckball vor dem 1:0 und schnittige Flanke vor dem 2:2. Note: 2

Thomas Müller

Der Raumdeuter schaltete im 125. Länderspiel sein Sonar ein und suchte nach den Räumen vor dem Tor. Letztlich war der Bayern-Routinier aber mehr damit beschäftigt, Räume zuzulaufen. Musste auf die Außen ausweichen und fehlte dann im Zentrum. Einfach kein klassischer Mittelstürmer. Note: 4

ab 46. Minute: Niclas Füllkrug: Neuntes Tor im elften Länderspiel - eine hervorragende Quote für den Dortmunder Mittelstürmer. Staubte beim 2:2 im Stile eines Torjägers ab. Note 2

