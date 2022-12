Im Pool ertrunken: Schweizer Profifußballer stirbt im Urlaub vor den Augen seiner Freundin

Von: Andreas Schmid

Elia Alessandrini starb im Alter von 25 Jahren. © Manuel Geisser/Imago

Elia Alessandrini stirbt im Urlaub auf der Arabischen Halbinsel. Im Oman soll der Schweizer Profifußballer im Pool ertrunken sein.

Maskat/Lausanne – Elia Alessandrini wurde nur 25 Jahre alt. Am Freitag ertrank der Profifußballer aus der Schweiz im Oman. Wie die Swiss Football League am Samstagmorgen meldete, ist Alessandrini „während seines Urlaubs auf tragische Weise verstorben“. Die Schweizer Zeitung Blick berichtet, dass der Innenverteidiger im Pool ertrunken sei. Die offizielle Todesursache ist noch unklar.

Elia Alessandrini (25✝): Fußballprofi starb beim Tauchen im Pool

Alessandrini, der für den Schweizer Zweitligisten Lausanne-Ouchy kickte, reiste in der Winterpause in den Oman. Laut Blick soll er in der Nähe von Omans Hauptstadt Maskat in einem Pool ertrunken sein. Alessandrini soll beim Tauchen gestorben sein. Auch im Krankenhaus konnte dem Fußballprofi anschließend nicht mehr geholfen werden.

Offenbar musste seine Freundin die Tragödie vor Ort miterleben. Beide waren rund ein halbes Jahr zusammen, sie lernten sich während des Studiums kennen. Alessandrini studiert neben dem Sport Jura. „Er war der beste Sohn, den man sich vorstellen kann“, sagt Alessandrinis Mutter bei Blick. „Er war ein herzensguter Mensch, der nie schlecht gelaunt war und immer gelächelt hat. Er war ein Sonnenschein.“

Elia Alessandrini (25✝): Fußballprofi war Schweizer Juniorennationalspieler

Elia Alessandrini spielte seit Sommer für den FC Stade-Lausanne-Ouchy, aktuell Zweiter der Schweizer Challenge League. Zuvor lief er für den FC Chiasso und dem SC Krienst auf, ebenfalls zwei Schweizer Zweitligisten. In der Jugend war Alessandrini für den Traditionsklub Young Boys Bern am Ball. „Fassungslos haben wir vom Hinschied unseres früheren Nachwuchsspielers Elia Alessandrini Kenntnis nehmen müssen“, schrieb YB in einem Statement. „Elia Alessandrini wurde im Alter von 25 Jahren jäh aus dem Leben gerissen.“ Der SC Kriens teilte mit: „Wir sind bestürzt, fassungslos und trauern um Elia Alessandrini.“

Der gebürtige Berner galt in der Jugend als großes Talent. Von der U15 bis zur U20 durchlief er sämtliche Auswahlmannschaften der Schweiz. Für einen Einsatz in der „Nati“ sollte es auch aufgrund von Verletzungen jedoch nicht reichen. Nun starb er im Urlaub. (as)