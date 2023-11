Auslosung der EM 2024: Das müssen Fußball-Fans wissen

Von: Korbinian Kothny

Die Auslosung der EM-Endrunde steht bevor. Deutschland ist als Gruppenkopf gesetzt, doch das schützt nicht vor starken Gegnern.

Hamburg – Die Vorbereitungen für die EM 2024 in Deutschland nähern sich dem Höhepunkt. Ende November finden die finalen Qualifikationsspiele in den zehn Gruppen statt, wobei sich jeweils die zwei bestplatzierten Teams für die EM qualifizieren. Somit werden bis Ende November 21 der 24 EM-Teilnehmer feststehen, einschließlich Gastgeber Deutschland: Folgende Mannschaften sind bereits für die EM 2024 qualifiziert.

Die Auslosung der Endrunde für die EM 2024 erfolgt im Dezember 2023

Die verbleibenden drei Startplätze für das Großevent werden im März 2024 über die Nations-League-Playoffs vergeben. Doch die deutschen Fans müssen nicht so lange warten, um zu erfahren, gegen wen die DFB-Elf in der Gruppenphase der Heim-EM antreten wird.

Der EM-Pokal, fotografiert im Frankfurter Waldstadion. © Florian Wiegan / Eibner-Pressefoto / Imago Images

Die Auslosung der Endrunde erfolgt bereits nach Abschluss der European Qualifiers am 2. Dezember um 18 Uhr in der Elbphilharmonie in Hamburg. Die Auslosung wird live im Free-TV von RTL übertragen. Sender Sky übertragen. Der Privatsender sendet ab 17.30 Uhr live aus Hamburg. Außerdem bietet die UEFA auf Ihrer Internetseite einen kostenlosen Livestream an.

EM 2024 Gastgeber: Deutschland Teilnehmer: 24 Zeitraum: 14. Juni – 14. Juli

Deutschland ist bei der EM 2024 als Gruppenkopf festgelegt

Als Gastgeber ist Deutschland automatisch als Gruppenkopf der Gruppe A (A1) festgelegt. Die 23 weiteren Teilnehmer werden aufgrund ihrer Leistung in der EM-Qualifikation in vier verschiedene Töpfe verteilt.

Im Lostopf 1 sind neben Deutschland die fünf Nationen, die in der EM-Qualifikation die meisten Punkte erzielt haben. Topf zwei und drei bestehen jeweils aus den sechs nächstbesten Teams. In Topf vier befinden sich die drei schlechtesten direkt qualifizierten Teams und die drei Gewinner der Playoffs im März 2024.

Deutschland könnte in der EM-Gruppe auf Top-Gegner treffen

Für die Wertung werden jeweils nur die Spiele der ersten fünf Teams jeder Gruppe untereinander berücksichtigt, um Teams in Sechsergruppen keinen Vorteil zu verschaffen. Trotz der Position als Gruppenkopf könnte Deutschland bereits in der Gruppenphase auf einige Top-Nationen treffen. (kk)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.