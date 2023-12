Gruppen, Lostöpfe, Spielplan: So läuft die Auslosung der EM 2024 ab

Von: Tobias Utz

2024 steht die Europameisterschaft in Deutschland an. Dafür werden nun die Gruppen ausgelost. Der Spielplan wird mit Spannung erwartet.

Hamburg - Am Samstag (2. Dezember) findet in der Hamburger Elbphilharmonie die Auslosung der Gruppen für die EM 2024 in Deutschland statt. Die Veranstaltung wird auch darüber entscheiden, welche Nationen bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr wann aufeinander treffen. An der EM nehmen insgesamt 24 Mannschaften teil, wobei noch nicht alle Teams feststehen. Die Auslosung der sechs Vierer-Gruppen wird um 18.00 Uhr in Hamburg beginnen.

Das Interesse an der Europameisterschaft ist riesig, wie bereits in der ersten Bewerbungsphase deutlich wurde. Es gab rund 20 Millionen Anfragen für gut eine Million Tickets. Nach der Auslosung der EM 2024 wird schließlich der finale Spielplan mit der zeitgenauen Ansetzung der Spiele veröffentlicht werden.

Das sind die Lostöpfe der EM 2024

Die Auslosung der Gruppen wird durch die Lostöpfe bestimmt, in denen die teilnehmenden Nationen eingeteilt sind. Deutschland ist als Gastgeber automatisch als Gruppenkopf gesetzt und befindet sich im Lostopf 1: Folgende Gegner drohen der DFB-Elf als Gegner.

Das Logo der EM 2024 in Deutschland.

Die anderen Nationen in diesem Topf sind Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien und England. Die Lostöpfe für die Europameisterschaft im Überblick:

Lostopf 1: Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England

Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England Lostopf 2: Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien, Österreich

Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien, Österreich Lostopf 3: Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien

Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien Lostopf 4: Italien, Serbien, Schweiz, Sieger der Play-Offs

Die Play-off-Spiele für die EM werden im März 2024 ausgetragen. In diesen Turnieren werden die letzten drei Plätze für das Turnier vergeben. Die Halbfinalspiele finden am 21. März statt, gefolgt von den Endspielen am 26. März. Die Gewinner dieser Spiele werden dann die letzten Teilnehmer der Europameisterschaft sein (s. Lostopf 4).

Der Ablauf der EM-Auslosung

Die Auslosung der EM-Gruppen erfolgt in mehreren Schritten: Zuerst werden die Nationen aus Lostopf 1 gezogen, wobei die erste gezogene Nation in Gruppe B platziert wird, die zweite in Gruppe C und so weiter. Anschließend werden die Positionen in den Gruppen ausgelost, wobei Deutschland automatisch als Gruppenkopf der Gruppe A feststeht. Danach werden die Teams aus Lostopf 2 gezogen, wobei die erste gezogene Nation der deutsche Gruppengegner wird und eine Position in der Gruppe zugelost bekommt. Dieser Ziehungsmodus setzt sich fort, bis alle Teams aus Lostopf 4 gezogen sind.

Die Auslosung wird von ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek und dem portugiesischen UEFA-Moderator Pedro Pinto moderiert. Elf ehemalige Europameister werden ebenfalls auf der Bühne stehen und die Auslosung begleiten. Die Veranstaltung soll im prunkvollen Großen Saal der Elbphilharmonie stattfinden - und voraussichtlich nicht länger als eine Stunde dauern.

Die EM-Auslosung wird zudem musikalisch untermalt, mit einem Konzert und Auftritten von Künstlern wie dem Tenor Jonas Kaufmann und dem Geiger David Garrett, begleitet vom Bundesjugendorchester, dem Bundesjazzorchester und dem Bundesjugendchor. (tu/dpa)

