EM 2024 in Deutschland: Spielorte des DFB-Teams stehen schon fest

Von: Melanie Gottschalk

Mit dem Heimvorteil im Rücken strebt das DFB-Team den vierten EM-Titel an. Doch wo wird gespielt? Die Vorrunden-Stadien stehen bereits fest.

Frankfurt – Am 14. Juni 2024 wird die EM 2024 in der Münchner Allianz Arena eröffnet, wobei das DFB-Team als Gastgeber auftritt. Das Finale ist für den 14. Juli 2024 im Berliner Olympiastadion geplant. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich automatisch für das Turnier qualifiziert und setzt sich das Ziel, ihren vierten EM-Titel zu gewinnen.

EM 2024 Gastgeber: Deutschland Dauer: 14. Juni bis 14. Juli 2024 Titelverteidiger: Italien

Als Gastgeber der EM 2024 ist das DFB-Team in Gruppe A gesetzt

In seiner Rolle als Gastgeber ist das DFB-Team unter der Leitung des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann in der Gruppe A gesetzt. Die beiden anderen Austragungsorte für die Gruppenphase sind bereits festgelegt, während der weitere Verlauf des Turniers vom Ausgang der Vorrunde abhängt. Nachfolgend bieten wir einen Überblick:

Allianz Arena in München: Im Jahr 2005 wurde die Heimspielstätte des FC Bayern nach einer dreijährigen Bauzeit offiziell eröffnet. Die Arena zeichnet sich durch ihre beeindruckende Architektur und innovative Technik aus. Eine besonders markante architektonische Eigenschaft sind die 2.784 Luftkissen, die das Stadion bedecken und ihm sein einzigartiges Erscheinungsbild verleihen. Zusätzlich dazu können über 1000 dieser Luftkissen individuell beleuchtet werden.

Es steht bereits fest, in welchen Stadien das DFB-Team in der Vorrunde antreten wird. © M.i.S./imago

EM 2024: DFB-Team tritt in der Gruppenphase in Stuttgart und Frankfurt an

MHPArena in Stuttgart: Im zweiten Gruppenspiel wird das DFB-Team in der Heimspielstätte des VfB Stuttgart antreten. Das traditionsreiche Stadion befindet sich im Stadtteil Bad Cannstatt und kann auf eine geschichtsträchtige Vergangenheit zurückblicken. Nachdem es bereits bei den Weltmeisterschaften 1974 und 2006 sowie bei der EM 1988 als Austragungsort gedient hatte, wird es auch bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland eine wichtige Rolle spielen.

Deutsche-Bank-Park in Frankfurt: Im dritten und abschließenden Gruppenspiel führt der Weg des Teams von Julian Nagelsmann nach Frankfurt, der Stadt, die auch den Hauptsitz des DFB beherbergt. Die Arena, die allgemein als „Waldstadion“ bekannt ist, fungiert als Heimspielstätte für Eintracht Frankfurt. Dieses Stadion ist seit vielen Jahrzehnten eng mit der Vereinsgeschichte verbunden und wurde pünktlich zur FIFA Weltmeisterschaft 2006 nach mehreren Jahren umfangreicher Umbauarbeiten wiedereröffnet. Neben den charakteristischen Medientürmen und der Möglichkeit einer Dachkonstruktion ist das Stadion insbesondere für seinen im Zentrum des Spielfelds platzierten Videowürfel bekannt.

Wenn sie die Gruppenphase überstehen: DFB-Team im Achtelfinale in Berlin oder Dortmund

Sollte das DFB-Team die Gruppenphase überstehen, geht es im Achtelfinale weiter. Als Gruppenerster würde es weiter nach Dortmund gehen, im Falle eines zweiten Platzes in der Gruppe würde die Mannschaft nach Berlin reisen.

Signal-Iduna-Park in Dortmund: Die Heimspielstätte von Borussia Dortmund bietet mehr als 80.000 Zuschauern Platz und ist damit das größte Stadion Deutschlands. Errichtet für die Fußball-WM 1974, erfuhr es zwischen 1995 und 2003 einen umfassenden Um- und Ausbau für die WM 2006. Dabei wurde die Kapazität von 54.000 Zuschauern auf mehr als 81.000 erweitert. Markant sind die gelben Stahlrohre an den Ecken des Stadions sowie die komplett in Gelb und Schwarz gehaltene Inneneinrichtung – ganz in den Farben von Borussia Dortmund.

Olympiastadion in Berlin: Das Olympiastadion Berlin befindet sich im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und ist die Heimspielstätte des Zweitligisten Hertha BSC. Das Stadion wurde zwischen 1934 und 1936 für die Olympischen Sommerspiele errichtet und besitzt eine ereignisreiche Vergangenheit. Besonders an diesem Stadion ist sicher, dass die Tribünen nicht durchgehend sind, sie werden am Marathontor auf der Westseite unterbrochen.

Viertelfinale der EM 2024: DFB-Team könnte in Stuttgart oder Düsseldorf spielen

Im Viertelfinale würde es das DFB-Team erneut nach Stuttgart oder in die Düsseldorfer Arena reisen.

Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf: Die Heimspielstätte des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ist bei der EM 2024 Teil des Stadion-Aufgebots. Es ist das achtgrößte Stadion Deutschlands, die Besonderheit der Arena ist sicher das komplett verschließbare Dach. Erbaut wurde es zwischen 2002 und 2004 und wird neben dem Fußball auch für zahlreiche andere Veranstaltungen genutzt.

Im Halbfinale würde es für das DFB-Team dann entweder wieder nach München oder Dortmund gehen, das Finale fände in Berlin statt. Alle wichtigen Infos zur EM 2024 finden Sie hier. (msb)