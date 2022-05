EM 2024 in Deutschland: Steigt das Finale in München? Entscheidung in wenigen Stunden

Von: Alexander Kaindl

2024 kommt die Fußball-Europameisterschaft nach Deutschland. Aktuell ist noch nicht klar, wo das Finale gespielt wird - eine Entscheidung fällt am 10. Mai.

München - Berlin ist mit Abstand die größte Stadt in der Bundesrepublik Deutschland. Fast 3,7 Millionen Menschen leben dort, unsere Hauptstadt ist damit - gemessen an den Einwohnern - die fünftgrößte Metropole Europas. Wenn man sich die anderen Orte aus den Top 10 dieses Rankings so ansieht, hat man als Fußballfan unweigerlich auch immer die großen Klubs dieses Kontinents im Hinterkopf: Sei es Real Madrid, Paris Saint-Germain oder die beeindruckende Anzahl an Premier-League-Vereinen aus London. Große Städte bedeuten normalerweise auch: Große Vereine. Berlin kommt einem hier aber erstaunlich fremd vor.

Deutschland liefert in Sachen Hauptstadt-Fußball ein Szenario, das es so auf diesem Planeten wohl kein zweites Mal gibt. Hertha BSC war über Jahre der einzige Bundesligaverein, einen großen Titel gab es für die alte Dame aber noch nie. Union Berlin ist die erfrischende Abwechslung, die Eisernen sind aber ebenfalls erstaunlich klamm in Sachen Trophäen. In anderen Hauptstädten dieser Welt quasi undenkbar.

EM 2024: Wo findet das Finale statt? Berlin offenbar nicht als Austragungsort garantiert

Die Fußball-Hauptstadt Deutschlands liegt in München. Zumindest, wenn es nach den Erfolgen geht. Der FC Bayern wurde jüngst zum zehnten Mal hintereinander Deutscher Meister, die Allianz Arena ist auf der ganzen Welt bekannt. Wenn man an Fußball in Deutschland denkt, kommt den Fans mit großer Sicherheit als erstes nicht Berlin oder das dazugehörige Olympiastadion in den Sinn. Möglicherweise gab es deshalb bislang noch keine Entscheidung, in welcher Stadt das Finale der Europameisterschaft 2024 stattfindet?

Normalerweise werden die Endspiele immer in den Hauptstädten des Gastgeberlandes ausgetragen. In Deutschland ist das aber offensichtlich noch nicht so ganz klar. Das UEFA-Exekutivkomitee muss dazu erst eine Entscheidung treffen: am Dienstag, 10. Mai, soll es so weit sein und der Finalort verkündet werden.

Könnte die Allianz Arena der Finalort für die EM 2024 werden? © ActionPictures/imago-images

EM 2024 in Deutschland: Finalort wird am 10. Mai festgelegt

Der „Spielplan für die Endrunde“ steht auf der Tagesordnung der Sitzung des Entscheidergremiums in Wien. Die UEFA und der Deutsche Fußball-Bund bestätigten am Freitag der Deutschen Presse-Agentur, dass den Partien der 24 teilnehmenden Nationen auch die Stadien zugeordnet werden. Bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland hatte die neu errichtete Münchner Arena den Zuschlag für den Auftakt erhalten, im Berliner Olympiastadion fand das Endspiel statt.

Gastgeber der deutschen Heim-Endrunde, die vom 14. Juni bis 14. Juli gespielt werden soll, sind neben der Hauptstadt und München auch Hamburg, Frankfurt, Köln, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Leipzig und Stuttgart. Die Endrundenauslosung soll im Dezember 2023 in der Elbphilharmonie in Hamburg steigen, das internationale Medienzentrum wird seinen Platz in Leipzig haben. Das Logo EM 2024 (alle Informationen zum Turnier im Überblick) ist von der Dachform des Berliner Olympiastadions inspiriert. (akl/dpa)