Deutschland-Trikots in lila und pink? Fotos von angeblichen Outfits für EM 2024 aufgetaucht

Von: Marco Büsselmann

EM 2024 – Im Netz kursieren bereits Entwürfe der neuen Deutschland-Trikots für die Europameisterschaft. Dabei sticht vor allem das Auswärtsjersey heraus.

Frankfurt – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich unter Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die Heim-EM 2024 vor, die vom 14. Juni bis 14. Juli ausgetragen wird. Bei seinem Debüt gelang Nagelsmann mit dem DFB-Team ein 3:1-Sieg über die USA, vier Tage später trennte man sich mit 2:2 von Mexiko.

Wettbewerb Europameisterschaft 2024 Austragungsort Deutschland Eröffnungsspiel Allianz Arena (14. Juni) Endspiel\t Olympiastadion (14. Juli)

Neue Deutschland-Trikots für EM 2024 enthüllt? Auswärts-Jersey überrascht

In diesem Jahr bestreitet Deutschland noch zwei Freundschaftsspiele. Am 18. November empfängt die Nagelsmann-Elf zunächst in Berlin die Türkei, drei Tage später heißt der Gegner in Wien Österreich. Obwohl die Europameisterschaft erst in gut acht Monaten startet, kursieren bereits im Internet Entwürfe des neuen Heim- und Auswärtstrikots der deutschen Nationalmannschaft.

So hat das für gewöhnlich gut informierte Portal footyheadlines.com die Jerseys von Ausrüster Adidas veröffentlicht, dabei sticht das deutsche Auswärtstrikot (im Tweet links) besonders heraus, wie HEIDELBERG24 berichtet. Das Shirt ist nämlich in den Farben lila und pink gehalten, ein solches Design hat es beim DFB-Team noch nicht gegeben.

Deutschland bei der EM 2024 – Heimtrikot könnte an Weltmeisterschaft 2006 erinnern

Das mutmaßliche Heimtrikot ist deutlich schlichter - nämlich im klassischen weiß - gehalten und erinnert aufgrund der schwarz-rot-goldenen Streifen an den Seiten an die legendäre Heim-Weltmeisterschaft 2006. Bis zur offiziellen Veröffentlichung der Jerseys dürfte es noch einige Monate dauern.

An der EM 2024 in Deutschland nehmen insgesamt 24 Nationen teil. Das Turnier wird in insgesamt sechs Vierer-Gruppen aufgeteilt. Die Auslosung zur Europameisterschaft findet am 2. Dezember in Hamburg statt. (mab)