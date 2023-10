Skurrile Ausgangslage: Irland kann mit Niederlage Chancen auf EM-Teilnahme erhöhen

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Die Aussicht Irlands auf eine Teilnahme an der EM 2024 ist schlecht, eine Niederlage könnte sie verbessern. Die UEFA hofft auf Integrität.

Amsterdam – Ein großer Teil der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland ist absolviert, lediglich die Spieltage neun und zehn stehen noch aus. Für das in der Gruppe B abgeschlagen auf Platz vier liegende Irland geht es am 18. November in Amsterdam gegen die Niederlande – und eine Pleite würde die Chancen auf die EM-Teilnahme tatsächlich erhöhen. Aber warum?

EM 2024 Austragungsort: Deutschland Teilnehmende Nationen: 24 Zeitraum: 14. Juni bis 14. Juli 2024

EM-Qualifikation über klassischen Weg und Nations-League-Playoffs möglich

Dafür ist ein Blick auf die zwei Qualifikationswege für die Kontinentalmeisterschaft notwendig. Die deutsche Nationalmannschaft ist als Gastgeber sowieso dabei, acht weitere Länder sind ebenfalls schon qualifiziert. 20 von insgesamt 24 Tickets werden über die klassische EM-Quali vergeben, hinzu kommt die DFB-Auswahl.

Drei teilnehmende Nationen sind also noch zu ermitteln. Das geschieht über den Playoff-Weg, wobei die Platzierung in der abgelaufenen Nations-League-Saison maßgeblich ist. Für die Ligen A, B und C gibt es jeweils einen Pfad, die vier Siegerteams der Gruppen aus diesen Ligen spielen in Halbfinale und Finale einen Gewinner aus. Dieser fährt zur EM. Teilnahmeberechtigt an diesem „Mini-Turnier“ sind aber nur Teams, die nicht schon über die direkte EM-Quali das Ticket gebucht haben.

Irland könnte mit einer Niederlage gegen die Niederlande die Chancen auf das EM-Ticket erhöhen. © ©INPHO/Ryan Byrne / Imago

EM-Qualifikation: Irlands Hoffnung bleiben die Playoffs

Sollten alle vier Gruppensieger einer Liga die EM-Quali über den klassischen Weg schaffen, rückt das nächste bestplatzierte Team des Nations-League-Rankings aus Liga A nach. Sollten weniger als vier Teams aus Liga A den Weg über die Playoffs benötigen, rückt zunächst das beste Team aus Liga D (Estland) nach, ehe die nächstbeste Nation aus der B-Liga dazustößt.

Was das mit Irland zu tun hat? Sollte Irland gegen die Niederlande verlieren, würde sich „Oranje“ direkt qualifizieren und Griechenland auf Platz drei landen. Die Niederlande würde damit keinen der Plätze im Playoff-Weg der A-Liga blockieren, Griechenland hat seinen Platz in den Playoffs ohnehin als einer der Sieger aus Liga C sicher und steht damit im Nations-League-Ranking auch hinter Irland, das in Liga B antrat.

Nagelsmanns Vorgänger: Das sind alle deutschen Fußball-Bundestrainer Fotostrecke ansehen

EM-Qualifikation: UEFA hofft auf Integrität Irlands

Damit Irland einen der Plätze im Playoff-Weg bekommt, müssten aber noch weitere Fälle eintreten. In der Nachrücker-Liste der noch nicht fix qualifizierten Teams aus Liga B stehen einige Nationen vor Irland. Zugegebenermaßen ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass dieses Szenario eintritt – aber eben nicht unmöglich. Daher hofft die UEFA nun auf Integrität der Iren.

„Kein Wettbewerbsformat ist in dieser Hinsicht wasserdicht. Der genannte Vorteil ist statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich und wir haben keine Zweifel an der sportlichen Integrität der irischen Mannschaft“, wird die UEFA von der dpa zitiert.

Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team müssen sich um derlei Rechenspielen keine Gedanken machen, dafür bereitet möglicherweise aber die Performance des ein oder anderen Nationalspielers auf der USA-Reise Sorgen. (masc)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.