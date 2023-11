EM-Quali beendet: Kroatien sichert sich als letztes Team direktes Ticket

Die EM-Qualifikation 2024 ist beendet. 21 der 24 EM-Teilnehmer stehen fest. Die letzten drei Tickets werden im März vergeben.

München/Frankfurt– Am 14. Juni 2024 wird das Eröffnungsspiel der EM 2024 in der Allianz Arena in München stattfinden. Während die deutsche Nationalmannschaft bereits feststeht, müssen sich die anderen Länder für das Turnier in Deutschland qualifizieren. Die EM-Qualifikation ist beendet, die restlichen drei Teilnehmer werden über die Playoffs Ende März ermittelt. Wer bereits einen Platz sicher hat, erfahren Sie hier.

Europameisterschaft 2024 Datum: 14. Juni - 14. Juli 2024 Stadien: 10 Spiele: 51

Wie erfolgt die Qualifikation der Länder für die EM 2024?

Für die Europameisterschaft 2016 hat die UEFA die Anzahl der teilnehmenden Nationen von 16 auf 24 erhöht. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass auch kleinere Länder sich für die Finalrunde qualifizieren können. Neben dem festgelegten Gastgeber Deutschland sind für das UEFA-Kontinentalturnier noch 23 weitere Plätze zu vergeben.

Über die EM-Qualifikation, die mit der Länderspielpause im November abgeschlossen sein wird, werden 20 dieser 23 Startplätze für die Europameisterschaft vergeben. In den zehn Qualifikationsgruppen qualifizieren sich jeweils die ersten beiden Teams für die Europameisterschaft. Länder, die sich nicht über die EM-Qualifikation für die Finalrunde qualifizieren konnten, haben die Möglichkeit, über die Nations League eines der letzten drei Tickets zu erwerben.

Portugal und Frankreich qualifizieren sich souverän für die EM 2024

Für einige Top-Nationen stellt die Qualifikation für die Europameisterschaft kein Hindernis dar. Besonders überzeugend waren Portugal und Frankreich in ihren Gruppen. Die Franzosen gewannen sieben ihrer acht Spiele und konnten sogar ihren härtesten Konkurrenten, die Niederlande, zweimal besiegen. Aufgrund der starken Leistungen tritt die Équipe Tricolore erneut als Favorit beim Turnier an.

Ebenfalls über alles erhaben waren die Portugiesen um Altmeister Cristiano Ronaldo. In Gruppe J steht der Europameister von 2016 als Gruppensieger fest, die Slowakei qualifizierte sich als Gruppenzweiter. Zudem konnten sich die Spanier und die Belgier, die ebenfalls zum erweiterten Favoritenkreis gehören, bereits qualifizieren.

EM 2024: Diese Teams sind bereits qualifiziert

Gastgeber: Deutschland

Deutschland Quali-Gruppe A: Spanien, Schottland

Spanien, Schottland Quali-Gruppe B: Frankreich, Niederlande

Frankreich, Niederlande Quali-Gruppe C: England, Italien

England, Italien Quali-Gruppe D: Türkei, Kroatien

Türkei, Kroatien Quali-Gruppe E: Albanien, Tschechien

Albanien, Tschechien Quali-Gruppe F: Belgien, Österreich

Belgien, Österreich Quali-Gruppe G: Ungarn, Serbien

Ungarn, Serbien Quali-Gruppe H: Dänemark, Slowenien

Dänemark, Slowenien Quali-Gruppe I: Rumänien, Schweiz

Rumänien, Schweiz Quali-Gruppe J: Portugal, Slowakei

Trotz Kuntz-Entlassung: Türkei qualifiziert sich für EM 2024

Die Türkei startete mit dem ehemaligen U21-Nationaltrainer Deutschlands, Stefan Kuntz, in die Qualifikation. Nach der Länderspielpause im September wurde dieser entlassen. Unter dem neuen Nationaltrainer Vincenzo Montella gewann man in dieser Länderspielpause die beiden Spiele gegen Kroatien und Lettland und qualifizierte sich dadurch für die Endrunde in Deutschland.

Vergebene Startplätze Europameisterschaft 2024 Teilnehmer: 24 Plätze für Gastgeber (vergeben): 1 (1) Plätze über EM-Qualifikation (vergeben): 20 (20) Plätze über Nations League (vergeben): 3 (0)

Auch Österreich mit Trainer Ralf Rangnick hat es geschafft, sich für die Europameisterschaft im kommenden Sommer zu qualifizieren. Durch einen 1:0-Sieg der Österreicher in Aserbaidschan war das Spiel Belgien gegen Schweden, das aufgrund von Sicherheitsbedenken abgebrochen wurde, ohne sportliche Relevanz.

EM 2024 in Deutschland: Haaland & Co. bleibt nur noch der Weg über die Nations League

Die Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland verlief für die norwegische Mannschaft enttäuschend. Obwohl das Team um Erling Haaland qualitativ hochwertig besetzt ist, haben sich in Gruppe A bereits Spanien und Schottland für das Turnier im Sommer qualifiziert.

Mit Martin Ödegaard und Haaland werden zwei Stars von Weltklasseformat die Endrunde der Europameisterschaft verpassen.

