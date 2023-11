Kein EM-Ticket bekommen? So können Sie doch noch an Karten kommen

Von: Korbinian Kothny

1,2 Millionen EM-Tickets sollen bis Dienstag zugeteilt sein. Doch bis zum Start der Fußball-EM gibt es weitere Chancen, an Karten zu kommen.

München – Die erste Phase des Ticketverkaufs für die EM 2024 in Deutschland ist bereits im Oktober abgeschlossen worden. Bis zum 14. November sollen alle Bestätigungen für die Tickets von der UEFA versandt sein. Allerdings müssen die meisten Fans, die sich um Eintrittskarten bemüht haben, mit einer Ablehnung rechnen. Für die 1,2 Millionen EM-Tickets gab es insgesamt über 20 Millionen Anfragen. Wer jedoch leer ausgegangen ist, erhält bald eine weitere Möglichkeit.

EM 2024 Ausrichter: Deutschland Zeitraum: 14. Juni bis 14. Juli 2024 Teilnehmende Nationen: 24

Nächste Verkaufsphase nach EM-Auslosung

Die folgende Verkaufsphase startet nach der Auslosung am 2. Dezember in Hamburg. Dann wird feststehen, an welchen Tagen und in welchen Stadien Spitzenteams wie England, Spanien oder Frankreich ihre EM-Vorrundenspiele bestreiten werden. Und auch, gegen welche Mannschaften Deutschland antreten wird.

21 der 24 EM-Teilnehmer werden dann bekannt sein, drei weitere kommen nach den Playoffs im März hinzu. Es folgt eine weitere Phase, in der hauptsächlich Fans der drei Playoff-Qualifikanten Tickets erwerben können. Kurz vor dem Turnier sowie während des Turniers für die K.-o.-Runde ist ein sogenannter Last-Minute-Verkauf vorgesehen.

Die EM-Tickets werden nur digital verfügbar sein. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Fans der qualifizierten Teams können sich bei der UEFA bewerben

In der zweiten Verkaufsphase werden etwa eine Million Tickets erhältlich sein. Insbesondere für die Fans der qualifizierten Mannschaften, die nun Tickets für ihre Teams beantragen können.

Bewerbungen können ab dem 2. Dezember bei der UEFA eingereicht werden, zwei Tage später über die Nationalverbände der qualifizierten Teams. Wie bereits bei der WM 2022 in Katar wird es keine Papiertickets geben. Die UEFA setzt auf ein rein digitales Konzept.

Weiterverkauf von EM-Tickets nur über UEFA-Plattform erlaubt

„Falls du in der Verlosung erfolgreich gewesen bist, musst du sämtliche Tickets zahlen, die dir zugeteilt wurden“, so die UEFA. Das kann – je nach Bestellung – ziemlich kostspielig werden.

Der Weiterverkauf ist dann nur über die offizielle UEFA-Plattform zulässig - wahrscheinlich ab Frühjahr 2024. „Wir empfehlen Fans daher, sich nur für Spiele zu bewerben, die sie auch besuchen möchten“, teilt die UEFA mit. (dpa/kk)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.