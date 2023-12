So geht der Ticketverkauf für die EM weiter: Treue DFB-Fans sind jetzt im Vorteil

Von: Marius Epp

Wer an Tickets für die EM 2024 kommen will, hat noch Chancen. Alle Informationen zur zweiten Verkaufsphase beim DFB gibt es hier.

Frankfurt am Main – Als deutscher Fußballfan will man dabei sein, wenn die eigene Mannschaft ein Heimturnier bestreitet. Tickets für die EM 2024 sind aber wenig überraschend heiß begehrt. Die erste Verkaufsphase der UEFA ist längst beendet, der Großteil der Bewerber ist dabei leer ausgegangen. Es wäre aber noch zu früh, die Ticket-Hoffnungen aufzugeben.

Denn am 4. Dezember 2023, zwei Tage nach der Auslosung der EM-Gruppen in Hamburg, startet die zweite Verkaufsphase für die EM-Tickets. Nachdem in der ersten Verkaufsphase Tickets ohne die feststehenden Paarungen vergeben wurden, richtet sich das Angebot nun gezielt an die Fans der teilnehmenden Nationen. Sie können sich so gezielt auf Spiele ihrer Mannschaft bewerben.

EM 2024 in Deutschland Zeitraum: 14. Juni bis 14. Juli 2024 Spielorte: Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln, Leipzig Teilnehmende Mannschaften: 24 Turnierdirektor: Philipp Lahm

Wie komme ich an EM-Tickets? Fans haben noch eine Chance

Hier kommt der DFB ins Spiel: Fans haben die Möglichkeit, über den Verband Tickets aus dem DFB-Kontingent zu kaufen. Der größte Teil dieses Kontingents wird Angaben des Verbands zufolge an Mitglieder des „Fan Club Nationalmannschaft“ vergeben, der in Deutschland rund 55.000 Mitglieder hat.

Wer dem Fanclub nicht beitreten will, hat auch die Möglichkeit, einen eigenen Fanclub zu gründen und so an einer separaten Ticketvergabe teilzunehmen. Hierfür sind mindestens elf Mitglieder nötig. Fans können auch eine sogenannte Turnierregistrierung durchführen (Kosten: 5€), um sich einmalig für den Ticketvergabeprozess in Stellung zu bringen.

Treue DFB-Fans haben bessere Chancen auf EM-Tickets

Wer Interesse hat, kann sich ab sofort auf den Kanälen des DFB weiter informieren. Zudem werden besonders treue Fans der Nationalmannschaft belohnt: Der DFB priorisiert die Mitglieder des „Fan Club Nationalmannschaft“ nach der Anzahl ihrer Bonuspunkte. Die wurden in der Vergangenheit für Besuche von Heim- und Auswärtsspielen vergeben.

Es geht zunächst nur um die drei deutschen Gruppenspiele in München (14. Juni), in Stuttgart (19. Juni) und in Frankfurt (24. Juni). Tickets für deutsche Spiele der K.o.-Phase sind erst nach Abschluss der Gruppenphase verfügbar. „Es steht ein beschränktes Ticket-Kontingent zur Verfügung, das nach dem ‚first-come-first-served‘-Prinzip vergeben wird“, teilte der DFB mit.

Den Verbänden stehen in der Vorrunde 10.000 Tickets pro Spiel zu. Im Achtel- und Viertelfinale sind jeweils 6000 Eintrittskarten über die Verbände erhältlich, im Halbfinale 7000 und im Endspiel 10.000 Karten. (epp/dpa)